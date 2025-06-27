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全分局員警穿制服吃Buffet 高雄分局長被讚爆：有guts的長官

聯合新聞網／ 綜合報導

之前警察穿著制服買便當、飲料引起不少議論，雖然有人認為不應該利用執勤時購物消費，但多數人則力挺員警。有網友在臉書透露高雄市警察局新興分局長陳柏彰不僅帶隊吃宵夜，還請全分局的人享用餐廳自助餐，貼文一出獲得一致好評，稱讚陳柏彰「有guts」。

原PO在臉書粉專「靠北police」貼出照片，可看到不少員警穿著制服坐在餐廳裡用餐並拍照，他說自己PO照不是要吹捧，而是為了喚出「警察尊嚴」。原PO肯定分局長陳柏彰除了打破傳統陋規，支持警察同仁穿制服用餐，還身體力行親自帶領半夜巡邏人員吃宵夜，甚至還請全分局所有人員在警察節免費享用五星級漢來海港Buffet，貼文一出引起熱議。

留言一面倒全部讚聲並大力支持，「支持穿制服用餐」、「這位分局長該列入警界稀有動物了，鴿兒們一起來讚爆他吧」、「與時俱進的好官，這個不給個讚不行」、「真誠支持穿制服用餐改革，用心帶同仁、做事的長官就是讓人讚賞。讚啦」、「這比辦啥慶祝大會、載歌載舞實際多了」、「羨慕！有guts的長官！大推」、「希望全台灣都能比照辦理~讚」、「支持所有公務人員著制服購餐用餐」、「本來穿制服就是能用餐啊，永遠搞不懂為什麼要躲起來吃飯」。

分局長陳柏彰的暖舉不只一樁，之前就曾報導過他為了鼓舞員警士氣，下達指令基層可穿制服免費享用「宵夜補給」，而且餐費會用每個月1萬4000元的特支費支付，讓不少員警大讚他是「暖男分局長」，還有人很羨慕。

不僅如此，陳柏彰擔任高雄市警岡山、鳳山2分局長期間，還自己買宵夜、買雞排犒賞夜勤員警，種種暖舉也讓很多員警都希望投到在這名分局長麾下。

警察穿制服買便當、用餐曾引起不少討論。 示意圖／ingimage
警察穿制服買便當、用餐曾引起不少討論。 示意圖／ingimage

警察 自助餐 制服

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