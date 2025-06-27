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影／國道凌晨驚魂！男逆向走內車道 台中路段先後遭兩車撞斃

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

國道中山高速公路台中路段今天凌晨3時13分發生1起離奇車禍，竟有男子逆向走上國道一號南向177.5公里處內側車道，先遭一輛小貨車撞上，隨後又被後方小客車輾過，當場死亡，兩車駕駛人均無酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判正由國道第三公路警察大隊調查釐清中，清晨5時8分已恢復通行。

國道警察大隊表示，凌晨3時13分接獲通報，有行人走在國1公路南向177.5公里內車道，旋即派遣巡邏車前往查看時，發現該名逆向行人已於內側車道已遭56歲楊男駕駛的小貨車撞擊後，又遭37歲黃男駕駛的小客車輾壓後死亡。

警方呼籲民眾行車應注意車前狀態，深夜時段更需專心駕駛；且高速公路行車速度快，應與前車保持安全距離，小型車以車速除以2，大型車以車速減20，換算成公尺，以避免無法閃避意外狀況而衍生追撞事故。死者年約30多歲，身分待確認。

國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供
國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供
國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供
國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供
國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供
國道一號南向177.5公里處今晨有行人逆向走上內側車道，先遭兩輛車撞上當場死亡。圖／國道第三大隊泰安分隊提供

車道 死亡 國道

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