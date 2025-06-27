聽新聞
0:00 / 0:00
影／國道凌晨驚魂！男逆向走內車道 台中路段先後遭兩車撞斃
國道中山高速公路台中路段今天凌晨3時13分發生1起離奇車禍，竟有男子逆向走上國道一號南向177.5公里處內側車道，先遭一輛小貨車撞上，隨後又被後方小客車輾過，當場死亡，兩車駕駛人均無酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判正由國道第三公路警察大隊調查釐清中，清晨5時8分已恢復通行。
國道警察大隊表示，凌晨3時13分接獲通報，有行人走在國1公路南向177.5公里內車道，旋即派遣巡邏車前往查看時，發現該名逆向行人已於內側車道已遭56歲楊男駕駛的小貨車撞擊後，又遭37歲黃男駕駛的小客車輾壓後死亡。
警方呼籲民眾行車應注意車前狀態，深夜時段更需專心駕駛；且高速公路行車速度快，應與前車保持安全距離，小型車以車速除以2，大型車以車速減20，換算成公尺，以避免無法閃避意外狀況而衍生追撞事故。死者年約30多歲，身分待確認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言