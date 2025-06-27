影／國道凌晨驚魂！男逆向走內車道 台中路段先後遭兩車撞斃

國道中山高速公路台中路段今天凌晨3時13分發生1起離奇車禍，竟有男子逆向走上國道一號南向177.5公里處內側車道，先遭一輛小貨車撞上，隨後又被後方小客車輾過，當場死亡，兩車駕駛人均無酒駕情形，相關肇事經過及肇因研判正由國道第三公路警察大隊調查釐清中，清晨5時8分已恢復通行。

國道警察大隊表示，凌晨3時13分接獲通報，有行人走在國1公路南向177.5公里內車道，旋即派遣巡邏車前往查看時，發現該名逆向行人已於內側車道已遭56歲楊男駕駛的小貨車撞擊後，又遭37歲黃男駕駛的小客車輾壓後死亡。