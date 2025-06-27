中火工安意外！疑U型環斷裂 工人10.6米高空墜落亡

中火第一期新建燃氣機組計畫廢水處理廠昨驚傳工安意外，33歲楊姓工人在鋼構組配裝作業時不慎墜落，疑因下墜力量過大致安全母索掛耳斷裂，從10.6公尺高處墜落，傷重不治。職安署已勒令工地停工調查，依職安法，最高可罰30萬元。台電強調，本次事故不影響新建工程進度，機組維持正常運轉。

勞動部職安署中區職安中心調查發現，楊姓工人在鋼梁移動作業過程，因重心不穩墜落，他雖有戴安全帽、安全帶，安全帶勾掛於安全母索，但因綁在鋼柱上U型環疑似因強度不足，當場斷裂，安全母索無法發揮作用，已勒令停工，並展開調查。

台電說明，關於25日上午10時6分，台中電廠第一期新建燃氣機組計畫廢水處理廠鋼構組裝作業人員墜落，造成1人傷重不治工安事件，施工現場已立即停工，現場施作人員有配戴安全帶，事故發生原因疑似因該員於作業時不慎墜落，配戴安全帶勾掛於鋼構安全母索上，但因下墜力量過大造成安全母索掛耳斷裂，故作業人員於鋼構橫梁約10.6公尺處墜落。