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女網紅用餐風波 阿家生蠔無商業登記遭停業

聯合報／ 記者王昭月／澎湖報導

韓籍女網紅尹到怡在澎湖「阿家生蠔」用餐遇到不愉快經驗，引發軒然大波，澎湖縣長陳光復還為此道歉，澎湖縣政府以店家未辦商業登記遭檢舉進而勒令停業，縣府表示，相關單位是依法處理。

南韓女團出身的歌手尹到怡日前偕友人到澎湖旅遊，在「阿家生蠔」用餐後在YouTube抱怨老闆語氣輕佻，相關影片曝光，店被灌上1星負評灌爆。這起事件不僅當事餐廳受影響，也讓澎湖觀光形象遭受不小衝擊，縣長陳光復23日在書臉書致歉表示，很遺憾這次沒讓尹到怡小姐感受到澎湖的熱情與好客，此事不會放任不管。

業者回應，事發於5月，很多細節記不得，他不懂網路世界，但尹到怡未預約，三更半夜貿然造訪，且以胃口小，要求調整餐點分量，他店都收好了，才向對方表達不高興。而尹事後在影片中表示，或許文化差異導致誤解。

不過事發後，澎湖縣政府消保官認為，網紅拍片在YouTube頻道露出，屬營利模式，不是一般消費行為，無法受理申訴。但建設處卻去函「阿家生蠔」，以店家未辦理商業登記卻有營業行為，勒令停止營業。

「阿家生蠔」業者無奈地說，自己只是在偏僻海邊擺路邊擺，沒想到被數百萬網紅關切。

這起風波鬧開，尹到怡發聲明表示，會捐5萬元給澎湖家扶基金會，「這是我能力所及可以做的事，非常抱歉，影響其他店家和整個澎湖的紛擾」。

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