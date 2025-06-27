改寫悠遊卡金額刷退變現 高中生涉詐60萬

北部一名17歲高中生涉嫌利用NFC讀寫器破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額「無本儲值」後刷退變現，宛如將悠遊卡當提款卡，半年內至少成功刷退40次，不法獲利逾60萬元。警方循線逮人後依詐欺罪送辦，將清查有無其餘不法。

全案源於今年初，捷運公司發現站內機台短時間有多張悠遊卡刷卡退費，金額都是1000元，通知悠遊卡公司調查，確認退費金流異常，2月間報警。警方透過刷退紀錄回推、調閱監視器畫面追查，發現犯嫌竟是一名高中生。

該名學生做案時未戴口罩、帽子，毫不掩飾，屢次持悠遊卡刷卡退費，員警鎖定犯嫌身分、蒐證完備後，循線到學生住處逮人，當場發現屋裡有數個NFC讀寫器、數十張不記名悠遊卡，該學生也坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌將他函送士林地檢署偵辦。

據悉，該名學生僅17歲，非電子科系，但經常上網瀏覽資訊。檢警研判他上網購買NFC讀寫器，破解悠遊卡晶片編碼，改寫悠遊卡金額，如同「無本儲值」，再持卡刷退變現，或購買3C產品及遊戲點數，初步查出該名學生半年內至少成功刷退40次，不法獲利逾60萬元。

由於是未成年者涉案，檢警對案情低調未說明，但了解，檢警不排除涉案學生背後有人指點，正追查中，同時持續清查有無其餘不法造成悠遊卡公司損失。

悠遊卡公司表示，本案是本公司主動發現異狀，向警方報案並依法向主管機關通報，公司並已加強相關防範機制。