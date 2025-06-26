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影／男子潛入礁溪某城堡餐廳抱走保險箱 鬼祟行竊過程全被錄下
宜蘭礁溪鄉一間歐風城堡風格知名餐廳，昨天清晨遭一名男子潛入，把餐廳櫃台下的保險箱整個抱走，動作鬼祟、行徑誇張，行竊過程全被監視器清楚錄下，餐廳直到晚上發現報案，警方已掌握特定對象全力追緝中。
業者表示，保險箱存放當天部分的營業收入，由於體積不大，一個人力量可以抱走，從監視器發現昨天早上5時15分，一名中年男子從餐廳後門進來，佯裝在櫃台附近閒晃，狀似無事；5時29分抱了保險箱，鬼鬼祟祟、東張西望，匆忙從後門跑掉。
這家餐廳會館位於礁溪鄉大塭路，知名白宮渡假勝地的1樓，白色建築南洋度假風，外觀相當醒目，由於餐廳主管昨天出國，員工白天沒有發現，直到晚上有人驚覺保險箱不見了才報案，損失金額約3萬元。
警方表示，獲報後製作筆錄及採取指紋，並根據監視器畫面追人，初步鎖定當地一名中年男子疑似竊賊，正全力追緝調查中。
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