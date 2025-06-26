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首台改裝「幫浦消防車」亮相 新翔駿營造捐贈提升救災

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉狹小巷道雜草火警眾多，新翔駿營造董事長陳志雄聽聞保生宮主委、同時也是義消分隊幹事陳昌鈐提到救災過程，決定捐贈救災器材，今天捐贈新竹縣第一台由小貨車改裝而成的「幫浦消防車」，成為消防隊處理狹小巷弄、山區與公墓雜草火警的強力後盾，提升救災成功率與安全性。

今天在寶山鄉保生宮舉辦幫浦消防車捐贈啟用典禮，由消防局局長陳中振親自到場主持致謝，陳中振表示，非常感謝及肯定新翔駿營造公司的善行義舉，本次捐贈不僅是車輛的捐贈，更象徵著與保生大帝的結緣及企業對公共安全的責任感與關懷。這台車將成為寶山消防隊救災工作的「新利器」，大幅提升救災成功率與安全性。

陳志雄在參與保生宮遷建工程期間，深刻感受到保生宮主委及志工投入義消救災工作的熱忱，因而心生感佩。他這次捐贈一台經改裝的四輪傳動小貨車，配備高壓幫浦及水管，作為幫浦消防車。這款輕型車體設計靈活，適用於寶山鄉狹窄巷弄及山區路段，能有效處理雜草火警及山間火災等，彌補大型消防車因巷弄限制而難以進入的缺陷，進一步強化寶山消防分隊的災害應變能力。

陳志雄表示，聽聞寶山分隊義消和警消救災的種種點滴，希望能盡一點微薄之力，讓他們在出勤時多一份安全與保障。

新竹縣消防局指出，這輛「幫浦消防車」可在崎嶇山路和狹窄巷弄自由穿梭，車體小巧靈活，行動快速，搭載的800公升水箱，可在第一時間抵達火場核心展開初期的滅火作業，全面提升山區和偏遠地區的消防能量，守護鄉民生命財產安全。

今天在寶山鄉保生宮舉辦幫浦消防車捐贈啟用典禮，由消防局局長陳中振親自到場主持致謝。記者郭政芬／攝影
今天在寶山鄉保生宮舉辦幫浦消防車捐贈啟用典禮，由消防局局長陳中振親自到場主持致謝。記者郭政芬／攝影
新翔駿營造董事長陳志雄聽聞保生宮主委、同時也是義消分隊幹事陳昌鈐提到救災過程，決定捐贈救災器材。記者郭政芬／攝影
新翔駿營造董事長陳志雄聽聞保生宮主委、同時也是義消分隊幹事陳昌鈐提到救災過程，決定捐贈救災器材。記者郭政芬／攝影
這台車將成為寶山消防隊救災工作的「新利器」，大幅提升救災成功率與安全性。記者郭政芬／攝影
這台車將成為寶山消防隊救災工作的「新利器」，大幅提升救災成功率與安全性。記者郭政芬／攝影
今天捐贈新竹縣第一台由小貨車改裝而成的「幫浦消防車」，成為消防隊處理狹小巷弄、山區與公墓雜草火警的強力後盾。記者郭政芬／攝影
今天捐贈新竹縣第一台由小貨車改裝而成的「幫浦消防車」，成為消防隊處理狹小巷弄、山區與公墓雜草火警的強力後盾。記者郭政芬／攝影

消防隊 新竹

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