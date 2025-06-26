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電動機車停路邊…台中太平邊坡起火發現燒傷男屍 檢將解剖釐清死因

中央社／ 台中26日電

吳姓男子昨天被發現陳屍在台中市太平區長龍路3段路旁邊坡，身上有大面積燒傷。檢方今天相驗遺體，發現其口鼻無煙霧痕跡，且家屬對死因有疑義，決定7月1日解剖釐清死因。

台中市消防局25日上午7時37分獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡發生火警，警消到場後，發現路旁停有1輛電動機車，機車旁邊坡雜草有燃燒現象，並在下方發現1名男性，胸部以下燒燙傷三度70%，已明顯死亡未送醫。

轄區台中市警察局太平分局到場勘查，發現案發地留有多枚菸蒂，並有酒類飲品，下方河床累積有大量乾燥易燃落葉，可能因此引燃火勢，現場無打鬥痕跡，死者為62歲吳姓男子。

台中地檢署今天會同法醫在台中殯儀館相驗遺體，吳男的胞弟與兒子等家屬都到場。家屬表示，不相信吳男會輕生，認為死因不單純，希望檢方查明。

檢方並通知報案的王姓地主作證，王姓地主表示，案發地種植荔枝等農作物，死者倒臥的地方較為潮濕，不認為會因菸蒂引發火災致死。

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台中市消防局25日上午獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡起火，警消到場時發現1名男子遺體，正勘查相關跡證，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因。翻攝照片／中央社
台中市消防局25日上午獲報，太平區長龍路3段路旁邊坡起火，警消到場時發現1名男子遺體，正勘查相關跡證，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因。翻攝照片／中央社

電動機車 遺體 台中市

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