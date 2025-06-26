悠遊卡變提款卡？高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

悠遊卡公司對帳發現民眾退費金流異常，檢警介入查出北部一名高中生涉嫌利用NFC讀寫器破解悠遊卡晶片編碼，改寫金額後以機台退刷變現，將悠遊卡當作提款卡，日前依詐欺罪嫌送辦。

據悉，捷運公司發現短時間有多張悠遊卡退刷1000元，通知悠遊卡公司報警處理，檢警今年2月獲報展開調查，回推退刷時間、調閱監視器畫面清查，發現犯嫌竟是高中生。

悠遊卡公司配合檢警過濾分析，發現涉案學生去年至今年初之間，持卡刷退變現逾40次，得手上萬元，初步研判他是以NFC讀寫器破解悠遊卡晶片的金額編碼位置，每次都將悠遊卡金額改寫為千元，再持卡購物或以機台退刷變現。