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夫妻吵架…婦賭氣「拿安全帽下車」徒步下山 竟遭貨車擦撞斃命

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

東勢區東關路四段11.5公里處昨夜發生離奇死亡車禍，一位蘇姓婦人因跟丈夫吵架後下機車，不願再上車，沿東關路四段往東勢方向步行，不久蘇女竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治，詳細事故原因正警方調查釐清中。

警方表示，55歲張男駕駛小貨車與女兒一同去松鶴部落補完貨，正準備要返家休息，未料昨晚8時52分，沿東關路四段由谷關往東勢方向直行，於中橫公路11.5公里處，因光線昏暗視線不清，過彎後便撞上行走的蘇女，蘇女當時手持安全帽，碰撞後滑行約63.7公尺才停下來。

警方表示，昨晚天氣陰天、光線昏暗，道路環境狀況正常，64歲的蘇姓婦人由60歲丈夫載至東勢途中爭吵，蘇女負氣下機車後，步行走在車道上發生碰撞，張姓𦘦事司機稱，撞到人後，便左轉閃過婦人再慢慢減速停車，但蘇女頭部重創，血流滿地，經送東勢農民醫院救治於昨晚22時01分宣告死亡。

現場駕駛呼氣酒測值為0，蘇女頭部受創，經送東勢農民醫院救治於同日22時01分宣告急救無效，東勢警方表示，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由鑑定單位研判，為防範類似事故再度發生，東勢分局將盡速邀集路權單位辦理會勘，評估增設照明或標誌標線等交通工程改善措施，並呼籲，駕駛人夜間行駛應主動減速慢行、注意視線死角。

東勢警分局，行人亦應選擇安全空間行走，落實「人車互讓」精神，共同維護用路人安全。

婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供
婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供
婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供
婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供
婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供
婦人昨夜跟丈夫吵架後下機車，沿東關路四段往東勢方向步行，竟遭到小貨車碰撞，送醫東勢農民醫院急救不治。圖／警方提供

死亡 中橫公路

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