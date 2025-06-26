歷經維冠115死消防自責「沒救到更多人」 南消成立安全衛生管理體系

2016年2月6日凌晨，高雄美濃發生規模6.6地震，造成台南維冠金龍大樓倒塌，釀115死、96傷，成為台灣自921大地震以來傷亡最嚴重的震災；許多第一線救災消防弟兄在救災後出現典型創傷後壓力症候群，台南市消防局今天成立專屬安全衛生管理體系。

當時消防員面對災民們的殷切期待，為爭取黃金時間救活更多人命，體力透支卻必須苦撐，加上處理大量屍體而心理深感負荷；救災人員大量暴露在災難環境，陸續出現典型創傷後壓力症候群（PTSD），症狀包括睡不好、不斷作惡夢、一直感覺聞到屍臭味。

據了解，消防員在休息或日常生活中會不自主回想起現場畫面，如屍體、孩童遺體、家屬哭喊聲等；因現場刺激過強，許多消防員出現失眠、驚醒、夢境重現等問題。另外，為了「能救下更多人」，消防員強迫壓抑當下情緒，事後卻產生麻木、憂鬱、焦慮等反應。

還有消防員出現強烈內疚感，「我沒有救到更多人」、「是不是我可以早點挖到他」；也有消防員演變成類似強迫症的行為，一直覺得自己身上的味道刷洗不掉。有人救災後，對於肉類、肉味感到噁心，甚至可能出現尿床等退化行為，也有人因情緒狀況與家人疏離。

嘉南藥理大學專業輔導團隊前往台南市消防分隊，訪談第一線消防人員，整理消防人員於救災面臨的心理壓力如下：

1.火災現場、救護現場的變化與突發狀況的不確定性，產生焦慮與不安；2.救護過程中，需面對民眾的質疑與指責的壓力。3.勤務重人力少，無法充分休息造成其身心俱疲。4.出勤時間限制的壓力。5.夜間值勤無法充分休息，在精神不濟的情況下出勤救災增加傷害風險。

有鑑於消防員常常面臨高強度的連續救災，導致生理與心理同步透支，台南市消防局為保障消防人員於高風險環境中執行勤務時職場安全與健康權益，積極推動消防人員工作安全衛生管理制度，致力建構更安全、健康的勤務環境。

去年11月29日中央主管機關修正公布「消防法」，針對消防人員健康檢查、安全衛生訓練及災害事故調查三大面向，強化法制依據與執行準則，分別訂定與修正「特定與臨時健康檢查項目及方式」、「消防人員安全衛生教育訓練實施規則」及「災害事故調查會設置辦法」，強化制度面支撐。

台南市消防局依據「消防法」第25條之2規定，設置安全衛生專責單位與人員，負責推動相關業務，確保消防人員於訓練前與勤務中享有更完善的防護機制；透過與職業安全專業團隊協作、法規制度整備及具體執行作為，全面落實消防職場安全衛生提升工作，展現出明確的推動成效與制度化藍圖。

台南市消防局指出，配合中央政策，全面建置職場安全管理制度，導入風險辨識、健康管理與制度化教育訓練，建立專屬安全衛生管理體系，強化消防同仁於勤務期間全方位照護。

去年度消防局局邀請嘉南藥理大學擔任工作安全作業輔助團隊，協助執行各項推動任務，包含訪視轄內58處駐地、辦理心理師及醫師駐點服務，並定期召開專案會議，針對勤務安全、健康管理及設施設備改善進行實務檢討與改善建議。

為完善整體推動成效與永續機制，消防局持續強化以下重點措施：

1.整合駐地訪視成果，改善廳舍設施及裝備。2.成立安全及衛生防護小組，定期召開會議，統籌各項安全衛生推動事務。3.推動健康管理系統，建置健康問卷追蹤機制，並主動提供高風險人員專業諮詢與協助。4.規劃辦理安全衛生教育訓練，導入風險辨識與判斷觀念，強化基層人員之實務能力與安全意識。

台南市消防局植物安全衛生政策與承諾包括：

1.全員參與－強化溝通參與，落實安全責任。2.防範未然－貫徹預防危害，降低勤務風險。3.符合法規－恪遵安全法規，落實內部規範。4.教育訓練－推動安衛訓練，提升應變能力。5.採購管理－瞭解基層需求，完善裝備管理。