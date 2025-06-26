影／一路偏移！桃園74歲翁「疑突中風」逆向撞路邊車 意識模糊送醫

桃園一名74歲簡姓老翁今下午近1時開車行經桃園區南華街，疑似突然中風導致操作車輛失控，逆向撞上對向工程車，警方獲報到場協助意識不清的簡男送醫治療，所幸無人傷亡。

簡翁今下午近1時開著黑色小客車行經桃園區南華街78號前，疑似途中突然中風，身體不適操作車輛不慎，一路偏移車道逆向行駛，隨即撞上臨停路邊的工作車。

撞擊後工程車駕駛上前查看，簡翁卻仍持續踩油門推擠工程車，輪胎不斷空轉，附近民眾大叫老翁下車卻沒反應，直到工程車駕駛打開老翁車門出手制止，驚動附近民眾。