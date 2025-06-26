新詐騙？新竹阿姨凌晨4點求騎士「幫擰瓶蓋」 警方說話了

新竹市某男子日前凌晨4時許騎機車行經武陵路與東大路二段路口準備待轉時，突然被一名阿姨攔下要求當忙打開飲料瓶蓋，由於時間、地點和要求詭異，男子嚇得連忙後退。警方也提醒，雖未接獲報案，但也呼籲如有陌生人攀談應小心謹慎。

有民眾在社群平台Threads貼出行車記錄器畫面，一名男子凌晨4時許騎車行經武陵路與東大路二段路口準備待轉時，一名阿姨手裡拿著一瓶飲料，說自己手痛，請他幫忙打開瓶蓋。男子當場愣住，連說「不方便」，隨即倒退機車想保持距離，沒想到這位「阿姨」不死心，持續拜託、重複做開瓶蓋的動作，直到他退到安全距離後才默默離開。

該段行車記錄器也引起熱議，有網友認為「阿姨看起來真的打不開瓶蓋，可能是有骨質疏鬆或網球肘」、「如果當事人是個體弱的阿姨，有什麼好怕的？」但也有不少人提醒，事發時間、環境與行為過於突兀，「凌晨四點沒什麼人，誰知道她要幹嘛？如果那瓶東西是有毒的，噴到眼睛誰負責？」「雙手沒空就是讓人下手的機會」。

也有網友分享一則新騙局，有小男孩拿著礦泉水說擰不開，幾乎所有人都會幫忙擰開，結果礦泉水擰開小男孩喝下水後立即昏倒，這時小男孩的父母就會過來指責你給小孩喝了什麼東西，並向當事人索賠。