新詐騙？新竹阿姨凌晨4點求騎士「幫擰瓶蓋」 警方說話了
新竹市某男子日前凌晨4時許騎機車行經武陵路與東大路二段路口準備待轉時，突然被一名阿姨攔下要求當忙打開飲料瓶蓋，由於時間、地點和要求詭異，男子嚇得連忙後退。警方也提醒，雖未接獲報案，但也呼籲如有陌生人攀談應小心謹慎。
有民眾在社群平台Threads貼出行車記錄器畫面，一名男子凌晨4時許騎車行經武陵路與東大路二段路口準備待轉時，一名阿姨手裡拿著一瓶飲料，說自己手痛，請他幫忙打開瓶蓋。男子當場愣住，連說「不方便」，隨即倒退機車想保持距離，沒想到這位「阿姨」不死心，持續拜託、重複做開瓶蓋的動作，直到他退到安全距離後才默默離開。
該段行車記錄器也引起熱議，有網友認為「阿姨看起來真的打不開瓶蓋，可能是有骨質疏鬆或網球肘」、「如果當事人是個體弱的阿姨，有什麼好怕的？」但也有不少人提醒，事發時間、環境與行為過於突兀，「凌晨四點沒什麼人，誰知道她要幹嘛？如果那瓶東西是有毒的，噴到眼睛誰負責？」「雙手沒空就是讓人下手的機會」。
也有網友分享一則新騙局，有小男孩拿著礦泉水說擰不開，幾乎所有人都會幫忙擰開，結果礦泉水擰開小男孩喝下水後立即昏倒，這時小男孩的父母就會過來指責你給小孩喝了什麼東西，並向當事人索賠。
新竹市警察局表示，目前並未接獲相關報案，初步無立即治安疑慮，但仍提醒民眾，協助他人本是美德，惟夜間人煙稀少，若對方行為舉止異常、不合時宜提出請託，例如深夜時段陌生人突如其來的攔詢行為，應提高警覺，適時評估現場狀況與對方舉止，審慎應對，如有相關疑義，可就近至派出所釋疑。
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