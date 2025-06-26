新北三重工地前路面塌陷 工務局勒令停工將開罰

新北市三重區龍門路道路塌陷造成砂石車陷入側翻，新北市工務局表示，因龍門路工地未做妥安全維護及防範措施，導致塌陷，涉違反建築法，已勒令停工、研議開罰。 新北市三重區龍門路一處工地前路面26日塌陷，造成一輛停放路旁的砂石車側翻，消防獲報前往救援，幸無人受傷。（翻攝畫面）中央社

新北市政府警察局三重警分局以訊息說明，今天上午8時44分許獲報路面塌陷案，三重區龍門路一處住宅大樓興建工地，工作人員進行出土工程時，停放在路旁的砂石車因路面塌陷而側翻，未造成人員傷亡。

警方表示，已派員協助交通疏導，也通知三重區公所，由養工處等權責單位進行後續處置，詳細事發原因待釐清。

對此，新北市政府工務局說明，龍門路建案工地進行連續壁作業，昨天挖掘單元內發生坍孔現象，造成今天車輛行經時下陷傾覆。目前現場工地人員已先布設交維管制，並由吊車進行下陷車輛吊運，後續將進行基地外的路面回填作業。

工務局說，第一時間獲報即偕同專業技師前往，經勘查了解，有關現場施工場所未做妥相關安全維護及防範措施導致路面塌陷，已涉及違反建築法63條以同法89條勒令停工，最重得核處新台幣9萬元罰鍰。