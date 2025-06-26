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工作壓力大常睡不著 苗栗縣政府驚傳黃姓科長墜樓身亡

聯合報／ 記者胡蓬生吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣政府第一辦公大樓今天凌晨發生墜樓意外，工商發展處一名57歲的黃姓科長不知何故墜樓身亡，死者在縣府相關單位任職主管多年，墜樓消息傳出，許多同事都震驚不已，縣長鍾東錦上午也趕往殯儀館慰問家屬。

這名科長曾在新竹第二河川局服務，回苗栗家鄉服務已近20年，曾在縣府工務處任職主管，也曾擔任環保局副局長一年多，調任縣府秘書後支援水利處，今年4月又平調工商發展處擔任同為九職等的科長，居住在新竹市。

昨天下班後家人未見他返回新竹，但有負面訊息傳給家人，家人趕緊向新竹警方報案，苗栗警方接獲轉報後開始協尋，以手機定位發現在縣府一帶，縣府電梯監視器發現他曾搭電梯，但在縣府第一大樓內卻找不到他人，又往周邊地區尋找，今天凌晨3點多在縣府大樓後門發現他倒臥在身障坡道內，已不幸身亡。

縣府工商發展處辦理特定工廠合法化，檢方接獲情資懷疑有弊端，今年發動調查，全案仍在偵查中，但此案與黃姓科長無關；友人透露他的責任心強，調任後希望盡早進入狀況，到處徵詢了解業務，給自己很大壓力很大，突然發生不幸，大家都非常錯愕。

縣府表示，黃姓科長發生墜樓意外，縣長鍾東錦第一時間接獲訊息，難過地表達關切，並指派相關主管陪同家屬協助處理善後；此外，也希望加速釐清事件原因，並請專業人員提供同事心理輔導。

據了解，近來黃姓科長疑似工作壓力大，常睡不著且情緒低落。今天上午10點左右，檢警前往殯儀館相驗遺體，黃妻悲慟不已，不停掩面痛哭；檢警相驗後初步排除他殺，無解剖需要，家屬也無意見，但黃姓科長的手機現處於關機狀態，還有待解鎖，進一步釐清墜樓身亡原因。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

苗栗縣政府第一辦公大樓後門今天凌晨發現墜樓意外，工商發展處57歲黃姓科長不知何故在身障坡道墜樓身亡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府第一辦公大樓後門今天凌晨發現墜樓意外，工商發展處57歲黃姓科長不知何故在身障坡道墜樓身亡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府第一辦公大樓後門今天凌晨發現墜樓意外，工商發展處57歲黃姓科長不知何故在身障坡道墜樓身亡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府第一辦公大樓後門今天凌晨發現墜樓意外，工商發展處57歲黃姓科長不知何故在身障坡道墜樓身亡。記者胡蓬生／攝影

墜樓

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