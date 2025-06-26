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北投員警許哲豪協尋10失蹤人口 助返家充滿成就感

中央社／ 台北26日電

台北市北投警分局員警許哲豪協尋10件失蹤人口，獲警政署失蹤人口查尋工作績優獎。他說，轄區有許多醫療機構及觀光景點等，常有年長或身障者走失，協助返家讓內心充滿成就感。

台北市警察局北投分局員警許哲豪（右）113年尋獲失蹤人口達10件，獲頒內政部警政署全國失蹤人口查尋工作績優獎。（警方提供）
台北市警察局北投分局員警許哲豪（右）113年尋獲失蹤人口達10件，獲頒內政部警政署全國失蹤人口查尋工作績優獎。（警方提供）

台北市警察局北投分局今天發布新聞資料指出，長安派出所員警許哲豪去年尋獲失蹤人口達10件，獲頒今年內政部警政署全國失蹤人口查尋工作績優獎，拿下全國尋人高手的殊榮，是許哲豪從警以來最高榮譽。

北投分局表示，許哲豪擔任警職17年餘，服務期間深感作為基層員警，除維護治安與交通秩序，更肩負社會支持與民眾安心的重責。

因北投幅員廣闊，警方說，轄區內有許多醫療機構、養護機構及觀光景點，常有年長者、身心障礙者或遊客不慎走失，所以導致失蹤案時有所聞。

警方表示，面對失蹤者，往往因年幼、年老或患有身心障礙，無法清楚說明姓名、住址或親屬資訊，許哲豪只能依失蹤者零碎描述或表情與肢體語言判斷線索。

許哲豪後續再透過查訪、比對資料及使用內政部警政資源進行查找，過程中，需要細心與耐性及同理心面對迷途失蹤者，除要確保人身安全，並同時安撫不安情緒。

警方指出，處理失蹤案時，員警會特別注重與家屬溝通與情感支持，許哲豪了解在家人走失時刻，心中焦急與無助往往難以言喻。

但，每當協助失蹤者順利返家，看到家屬淚眼盈眶地擁抱失而復得的親人，許哲豪內心總有說不出感動與成就感。

北投分局表示，員警受理民眾失蹤人口協尋案，均秉持家人失蹤焦慮同理心，依親人口述積極訪查，期盼尋獲失蹤市民協助返回家庭。

警方指出，民眾在街頭發現需要幫助的長者，可撥110請求協助，家中有高齡長輩或需照顧的家人，應保持視線範圍內，也可在身上佩戴辨識身分配件，或至北市社會局申請防走失愛心手鍊。

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