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北市警連逮2名馬籍車手 他落網後大驚：同鄉怎麼也被抓了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

暑假期間詐騙車手活躍，北市中正一警方不到24小時內，接連逮捕2名剛以觀光簽證入境的馬來西亞籍男子，2人涉嫌擔任詐騙集團的提款車手，其中一名楊姓男子得知另一名葉姓同鄉被捕時驚呼「我認識他，怎麼他也被抓了！」警詢後雙雙依法送辦，檢察官聲押均獲准，檢警持續追查背後不法組織。

警方指出，近期為旅遊旺季，會有外籍人士假借光觀名義來台擔任詐騙提款車手工作，為防止類似案件，台北市警方針對轄區提款熱點加強巡邏，尤其針對深夜或可疑人士在ATM前久留的狀況加強查察。

中正一警方21日晚上8點多，執行超商防盜勤務時，在懷寧街某便利商店發現馬來西亞籍葉男（33歲）不斷操作提款機，員警上前關心，發現他持有多張來路不明的提款卡及現金，當場逮捕。

不到一天，中正一警方在漢口街上的元大銀行，發現馬來西亞籍楊男（45歲）同樣不停操作ATM提領現金。警方上前盤查，他無法清楚說明提款卡及大量現金來源；警方在2人身上共查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。

特別的是，當警方詢問2人是否相識，楊男驚慌的表示「我認識他！」更不解稱「怎麼他也被抓了」，警方研判2人是同一個詐騙集團派遣來台，警詢後依加重詐欺防制條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後聲押2人獲准，檢警將擴大追查幕後主使與整體犯罪網絡。

警方呼籲，民眾若發現可疑人士頭戴鴨舌帽、口罩等特徵，並持多卡提領，可立即撥打110報案；另嚴正告誡詐欺集團，只要敢領，本分局將依法究辦，並將持續打擊不法集團，以遏止詐欺案件發生。

中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝
中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝
中正一警方逮捕以觀光名義入境來台當車手的楊姓男子。記者翁至成／翻攝
中正一警方逮捕以觀光名義入境來台當車手的楊姓男子。記者翁至成／翻攝
中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝
中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝
中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝
中正一警方在2名馬籍車手身上，查扣76萬餘元贓款、18張提款卡、工作手機等證物。記者翁至成／翻攝

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