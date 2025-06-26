台中石岡水壩發現無名女性遺體漂浮 警釐清身分死因
東勢分局石岡派出所今天上午獲報，稱石岡水壩1號閘門處發現一具女性漂浮遺體，現場已無生命跡象，警方立即會同偵查隊及消防人員趕赴現場處理打撈，並報請台中地檢署檢察官進行司法相驗，後續將釐清死者身分及死因。
警方表示，石岡水壩保全人員於今天上午9時30分巡視時，於1號閘門處發現1具遺體，立即通報石岡派出所，警方派員趕赴現場時，檢視發現一具無穿著衣物的女性遺體，卡在水閘處，身分不明，隨即通報協助打撈，台中消防局出動3車6人，於9時50分到達現場，10時30分完成打撈作業。
東勢分局指出，警方已通知偵查隊及鑑識人員到場採證，並聯繫轄內里長及鄰長協助確認死者身分，相關資料同步通報台中地方檢察署，進行後續相驗與調查程序；並將秉持慎重與尊重原則，全力釐清死者身分與死亡原因，並持續追蹤調查相關案情，如有進一步結果將適時對外說明。
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