街頭搶車反被民眾合力壓制 蘆竹男狼狽遭送辦
桃園市昨(25)日晚間19時許，45歲林姓女子在蘆竹區仁愛路三段附近突遭37歲陳姓男子徒手搶奪普重機車，林女當場呼救，附近熱心民眾聞聲合力將陳男壓制。蘆竹警分局獲報後火速趕抵現場，將其上銬逮捕，隨後依搶奪罪移送桃園地檢署偵辦。
蘆竹分局說明，據了解林女在仁愛路三段38號前，遭陳男以徒手搶奪其普重機車。被害人當下立即大聲呼救，周邊熱心民眾聞聲後立即上前協助，合力將犯嫌壓制在地，阻止其逃逸。警方到場時，發現陳男已被現場民眾壓制，員警立即依規定將犯嫌上銬逮捕。經查，陳男行為已涉嫌違反《刑法》搶奪罪，全案於依刑法搶奪罪將陳男移送桃檢偵辦。
蘆竹分局呼籲，民眾若發現可疑人士或不法情事，請立即撥打110報案專線，警方將立即派遣警力到場處理，共同打造安居樂業的社會環境。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】街頭搶車反被民眾合力壓制 蘆竹男狼狽遭送辦
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