快訊

李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

針對女性下手？法國「針刺襲擊」全國已有145人受害

整理包／7月新制上路！線上換護照放寬、家貓可不打狂犬疫苗 別忘登記領錢

街頭搶車反被民眾合力壓制 蘆竹男狼狽遭送辦

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市昨(25)日晚間19時許，45歲林姓女子在蘆竹區仁愛路三段附近突遭37歲陳姓男子徒手搶奪普重機車，林女當場呼救，附近熱心民眾聞聲合力將陳男壓制。蘆竹警分局獲報後火速趕抵現場，將其上銬逮捕，隨後依搶奪罪移送桃園地檢署偵辦。

1750907751968
附近熱心民眾聞聲合力將陳男壓制。圖：讀者提供

蘆竹分局說明，據了解林女在仁愛路三段38號前，遭陳男以徒手搶奪其普重機車。被害人當下立即大聲呼救，周邊熱心民眾聞聲後立即上前協助，合力將犯嫌壓制在地，阻止其逃逸。警方到場時，發現陳男已被現場民眾壓制，員警立即依規定將犯嫌上銬逮捕。經查，陳男行為已涉嫌違反《刑法》搶奪罪，全案於依刑法搶奪罪將陳男移送桃檢偵辦。

1750907773006
林女在仁愛路三段38號前，突遭陳男以徒手搶奪其普重機車。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲，民眾若發現可疑人士或不法情事，請立即撥打110報案專線，警方將立即派遣警力到場處理，共同打造安居樂業的社會環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】街頭搶車反被民眾合力壓制 蘆竹男狼狽遭送辦

延伸閱讀：

  1. 5萬入袋！馬來西亞籍車手搭小黃講電話露餡 運將助壢警逮人
  2. 桃園都發局修都市計畫細則 鼓勵民間投入社宅興辦

延伸閱讀

女騎士當街遭男搶機車淒厲尖叫 民眾合力制伏助警逮人

找人報仇？桃園大竹驚見整路冥紙 蘆竹警調電眼查原因

夏日炎炎！溺水高峰來襲 桃消蘆竹分隊辦水域救援演練

桃消蘆竹分隊前進蘆興景觀埤塘 強化水域救援效率

相關新聞

上榜了！新北酒駕、毒駕累犯 即起張貼鄰里公布欄

累犯就是這個人！新北市過去都會在網路公布酒駕、毒駕與拒測累犯，為了提高民眾警覺與關注，新北市交通裁決處26日除在網路公布...

新北三重工地前路面塌陷 工務局勒令停工將開罰

新北市三重區龍門路道路塌陷造成砂石車陷入側翻，新北市工務局表示，因龍門路工地未做妥安全維護及防範措施，導致塌陷，涉違反建...

工作壓力大常睡不著 苗栗縣政府驚傳黃姓科長墜樓身亡

苗栗縣政府第一辦公大樓今天凌晨發生墜樓意外，工商發展處一名57歲的黃姓科長不知何故墜樓身亡，死者在縣府相關單位任職主管多...

北市警連逮2名馬籍車手 他落網後大驚：同鄉怎麼也被抓了

暑假期間詐騙車手活躍，北市中正一警方不到24小時內，接連逮捕2名剛以觀光簽證入境的馬來西亞籍男子，2人涉嫌擔任詐騙集團的...

女騎士當街遭男搶機車淒厲尖叫 民眾合力制伏助警逮人

桃園一名45歲林姓女子昨騎車行經蘆竹區仁愛路三段38號前，突遭一名37歲陳姓男子徒手搶奪機車，附近民眾聽聞淒厲尖叫聲立刻...

賓士Smart自撞路樹起火僅剩骨架 女駕駛急下車逃生

1輛賓士Smart汽車今天行經新北市石碇區疑自撞路樹起火，全車燒到僅剩骨架，女駕駛急下車逃生未受傷，確實起火原因有待消防...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。