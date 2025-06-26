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非藥局販售保力達、維士比將開罰 桃園衛生局去年共裁罰24萬元

桃園電子報／ 桃園電子報

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針對「保力達」及「維士比」等含酒精飲品，桃園市衛生局去年裁罰金額累計24萬元。圖：衛生局提供

「明天的氣力今天就給你傳便便！」勞工朋友愛用的提神飲料「保力達」、「維士比」，桃園市衛生局指出，上述飲品因含有酒精及西藥成分，非藥局或藥商不得販售，否則將依違反藥事法相關規定進行開罰。桃園市衛生局去年度裁罰金額累計達24萬元，呼籲業者勿以身試法。

衛生局藥政管理暨稽查科科長江玉琴表示，保力達B、維士比等產品，屬於含酒精之西藥內服液劑屬「醫師藥師藥劑生指示藥品」，藥局或藥商才可以販售，不得於非藥事機構販售，否則即違反藥事法相關規定。

衛生局聯合相關局處，針對易發生違規之場域執行查察，去年查獲違規販售該等產品8件，裁罰金額累計達24萬元。以往在檳榔攤就可以買到的「保力達」、「維士比」等飲品，也將成為衛生局重點宣導查緝的對象。

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桃園市衛生局指出，市售保力達、維士比等飲品因含有酒精及西藥成分，非藥局或藥商不得販售，否則將依違反藥事法相關規定進行開罰。圖：衛生局提供

衛生局呼籲，業者勿以身試法。民眾雖可直接購買指示藥品，但仍應依使用說明適量使用，若長期或過量服用，恐對肝腎等造成負擔，應謹慎看待。衛生局將持續加強稽查力度，保障市民用藥安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：非藥局販售保力達、維士比將開罰 桃園衛生局去年共裁罰24萬元

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