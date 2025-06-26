女騎士當街遭男搶機車淒厲尖叫 民眾合力制伏助警逮人

桃園一名45歲林姓女子昨騎車行經蘆竹區仁愛路三段38號前，突遭一名37歲陳姓男子徒手搶奪機車，附近民眾聽聞淒厲尖叫聲立刻趕上前協助壓制陳男，警方獲報立即出動快打警力到場，與現場英勇民眾合力將搶奪犯嫌當場逮捕。

蘆竹警方昨晚7時許接獲民眾報案，指稱蘆竹區仁愛路三段發生一起搶奪機車案件，警方立即啟動「快打機制」火速趕赴現場。據了解，45歲林姓女子在蘆竹區仁愛路三段38號前，遭37歲陳姓男子以徒手搶奪機車，林女立即大聲呼救，附近熱心民眾聞聲後衝上前合力將陳男壓制在地。