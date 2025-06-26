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賓士Smart自撞路樹起火僅剩骨架 女駕駛急下車逃生
1輛賓士Smart汽車今天行經新北市石碇區疑自撞路樹起火，全車燒到僅剩骨架，女駕駛急下車逃生未受傷，確實起火原因有待消防火課人員進一步鑑定。
新北市消防局今天上午11時34分獲報，石碇區靜安路1段慈興宮前發生火燒車意外，出動6車12人前往救援，消防人車趕抵時，發現1輛賓士Smart汽車已全面燃燒陷入火海中。
消防人員出水線全力撲救，火勢在上午11時45分撲滅。據了解，該車駕駛許姓女子（50歲）是自行報案，在該車起火前早一步下車逃生未受傷。
據了解，該車疑似先自撞路樹，才導致車輛全面燃燒，確實起火原因有待火調人員進一步鑑定調查。
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