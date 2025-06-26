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影／基隆搶奪慣犯不信邪 老愛到新莊搶金項鍊逃不過半天

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

基隆市43歲賴姓搶奪慣犯5月3日在新北市新莊區騎贓車搶奪路人金項鍊得逞，當天即被逮捕，羈押蹲牢20天才交保。不料前天他再度重返新莊搶奪金項鍊未遂，昨天凌晨被拘提歸案，移送地檢署再次建請羈押。

賴男無業，自稱因為缺錢，5月3日凌晨先在基隆竊取機車，一路騎到新北市永和區更換失竊車牌，再到樹林、板橋、五股等地繞行尋找犯案對象，上午9時許在新莊區四維路菜市場附近，搶奪路人頸上重約1兩、價值10幾萬元金項鍊得逞，騎車逃逸。

警方調閱監視器鎖定賴嫌身分循線追緝，當天晚上10時許持拘票到基隆市暖暖區將他拘提到案，詢後依搶奪、竊盜罪嫌移送，法院裁定羈押直到5月23日交保。

前天中午12時許，新莊區中環路二段有2人共乘機車，遭後方機車騎士企圖徒手搶奪脖子上金項鍊未遂後逃逸。警方調閱監視器發現又是贓車、抽絲剝繭辨識嫌犯特徵，結果又是賴男，採取相同手法犯案後繞路、變裝、換車逃脫。

員警昨天凌晨2時許持拘票到基隆市安樂區將賴男拘提歸案，警詢後依搶奪及竊盜罪嫌移送新北地檢署，並建請預防性羈押以杜絕再犯。

賴姓男子5月3日在新北市新莊區騎贓車搶奪路人金項鍊得逞，當天即被逮捕，羈押蹲牢20天才交保，不料前天他再度重返新莊搶奪金項鍊未遂，昨天被拘提到案。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子5月3日在新北市新莊區騎贓車搶奪路人金項鍊得逞，當天即被逮捕，羈押蹲牢20天才交保，不料前天他再度重返新莊搶奪金項鍊未遂，昨天被拘提到案。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子前天中午騎機車在新莊區中環路，搶奪機車乘客金項鍊未遂後逃逸。警方昨天凌晨持拘票到基隆市安樂區將賴男拘提歸案。記者林昭彰／翻攝
賴姓男子前天中午騎機車在新莊區中環路，搶奪機車乘客金項鍊未遂後逃逸。警方昨天凌晨持拘票到基隆市安樂區將賴男拘提歸案。記者林昭彰／翻攝

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