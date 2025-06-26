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上榜了！新北酒駕、毒駕累犯 即起張貼鄰里公布欄

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

累犯就是這個人！新北市過去都會在網路公布酒駕毒駕與拒測累犯，為了提高民眾警覺與關注，新北市交通裁決處26日除在網路公布累犯名單與頭像，也首次在將名單張貼公告在各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，希望達到警示與教育的效果。

新北市裁決處表示，這次公布的酒駕及拒測累犯名單共計31人中，酒、毒駕第2次者有26人，第3次以上者則有5人，其中男子蘇杜信酒駕累犯5次，最後一次查獲地點是深坑區文山路。新北市目前已累計公布達1959人、2153人次。

裁決處指出，為讓更多民眾能夠清楚了解酒駕行為所帶來的法律後果與社會責任，裁決處自6月起彙整本市酒、毒駕及拒測累犯3次以上公告名單，公告張貼在民眾經常出入的各區公所、警察局各分局、派出所及里辦公室公布欄，期能產生警惕效果，進而降低酒駕發生率。

對於首次將違規者名單公布鄰里公布欄，裁決處副處長林碧芬表示，主要是中央認為應該擴大公告範圍，張貼鄰里者，以設籍新北市的違規者為主，至於張貼公所、警分局、派出所，則會有全數公告名單。

裁決處呼籲，民眾切勿飲酒後駕車上路，不僅危害自身安全，更威脅他人生命財產。如有飲酒務可改搭計程車、洽詢代駕服務或尋求親友協助接送，亦可搭乘大眾運輸，切勿抱持僥倖心態酒後駕車，共同守護安全的交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市本月起除了將酒駕累犯公布網路，也將張貼鄰里公告欄。圖／新北市交通局提供
新北市本月起除了將酒駕累犯公布網路，也將張貼鄰里公告欄。圖／新北市交通局提供

酒駕 毒駕

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