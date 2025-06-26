苗縣府祕書新接任工商科長不到3個月 驚傳墜樓身亡

苗栗縣政府1名剛接任科長不足3個月的黃姓男科長，疑似情緒不佳留下悲觀訊息給家人，家屬昨漏夜報警緊急協尋，警方今天凌晨在縣府大樓後方無障礙專用坡道，發現黃男倒臥血泊、早已斷氣，上午檢警相驗後家屬對於死因並無意見，確切墜樓原因仍待釐清。

據了解，9職等的黃姓男科長（57歲）本身是苗栗人，從新竹第二河川局調回苗栗接任苗栗縣環保局副局長，歷任工務處工程科長、秘書室秘書，4月初甫從秘書接任工作繁重的工商發展處工商科長職務。

由於工商科辦理特定工廠合法化，日前檢方接獲情資疑有弊端，今年發動調查，當時的科長及廠商多人交保，全案仍在偵查中，雖不在墜樓死亡新任科長任內，但黃男友人透露他責任心強，上任後要盡早進入狀況，到處徵詢了解業務，給自己的壓力很大，突然發生不幸也很錯愕。

近來黃男疑似工作壓力大，常睡不著，加上情緒低落，昨傍晚下班後未返回新竹住家，黃妻接獲丈夫傳來悲觀訊息，擔心他的安危向新竹警方報請協尋，警方漏夜根據手機定位，才通報苗栗警方至縣府大樓一帶找人，直到凌晨3點多才在縣府第一辦公大樓後尋獲，但為時已晚。

上午10點左右，檢警前往殯儀館相驗遺體時，黃妻悲慟不已，不停掩面痛哭。檢警初步排除他殺，家屬並無意見、無須解剖，但由於黃男手機處於關機狀態，還有待解鎖，以進一步釐清墜樓身亡原因。

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