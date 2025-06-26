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影／恐怖傷勢曝！中壢私立高中餐管科學生載同學自撞雙亡 校方證實

聯合報／ 記者周嘉茹翁唯真／桃園即時報導

桃園市一名年僅17歲的林姓高中生日前酒駕騎機車載著19歲邱姓同學行經八德區竹園街，疑因超速過彎不當自撞路邊電線桿雙亡。校方今證實2人皆為餐管科二年級學生，事發後針對該班安心輔導，並向全校學生加強交通安全宣導。

林姓高中生18日傍晚6時42分許，酒駕無照騎乘機車行經八德區竹園街228巷口，並載著邱男沿竹園街往新興路方向行駛；結果行經轉彎處時疑似操作過彎不當又超速，導致整輛機車高速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。

後方機車騎士目睹立即停車協助報警，警方與救護人員獲報到場時2人均失去呼吸心跳，經救護人員急救後將林男送往中壢天晟醫院、邱男送往部立桃園醫院搶救，但2人傷勢過重，經搶救仍宣告不治。

校方今證實，林姓及邱姓男子皆為桃園市中壢區某私立高中餐管科二年級學生，18日傍晚事發後分別送往鄰近天晟醫院及桃園醫院急救，晚間7時15分2⼈均因出⾎過於嚴重，經醫院宣告放棄急救⾝亡。

校方表示，經桃園地檢署相驗結果，林生中樞神經性休克，頭部外傷、顱顏⾻折併顱內出⾎及顱腦損傷死亡；邱⽣則創傷性休克、⾻盆⾻折併會陰部嚴重撕裂傷及⼤量出⾎死亡。

校方指出，後續學校於19日上午10時10分對該班實施安心輔導，以穩定班上同學心情，下午1時至2時全校各班再次實施交通安全宣導，以強化學生對騎乘機車安全觀念。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名年僅17歲林姓高中生酒駕騎機車載著19歲邱姓同學行經八德區竹園街，疑因超速過彎不當自撞路邊電線桿雙亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名年僅17歲林姓高中生酒駕騎機車載著19歲邱姓同學行經八德區竹園街，疑因超速過彎不當自撞路邊電線桿雙亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕騎機車載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕騎機車載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名年僅17歲林姓高中生近日酒駕騎機車，載著19歲邱姓友人行經八德區竹園街時，疑因速度過快自撞路邊電線桿，雙雙身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名年僅17歲林姓高中生近日酒駕騎機車，載著19歲邱姓友人行經八德區竹園街時，疑因速度過快自撞路邊電線桿，雙雙身亡。記者周嘉茹／翻攝

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