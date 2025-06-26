影／新北兄弟穿制服假冒電信公司 連偷台南33棟大樓避雷針電纜線

63歲謝姓男子過去曾是電信公司臨時工，為了規避警方查緝，他近日竟夥同弟弟，每天遠從新北南下台南市，穿著制服假冒電信公司員工，連偷33棟大樓的避雷針電纜線，將裡面銅線變賣；警方前天將他們逮捕歸案，呼籲台南市各大樓檢測避雷針電纜線是否有遭破壞。

台南市警第五分局分局長洪宏榮表示，大樓遭雷擊時，若避雷針電纜線遭破壞，沒有導電電纜指引，將雷電導向地面，極可能造成電器設備與系統損壞、爆炸，釀成火災，導致人命傷亡及財產損失；加上適逢梅雨季節，閃電多發，呼籲台南市各大樓立即自行檢測電纜線是否正常。

第五分局指出，本月中旬接獲轄區大樓主委報案，表示於例行巡視時發現大樓避雷針電纜線有被剪斷痕跡；警方研判，因危及公共安全，偵查隊與派出所組成專案小組，迅速展開調查，經調閱監視器，發現嫌犯竟於5月中旬就在台南市北區出沒犯案。

警方密集查訪北區民眾，調閱上百支現場及周遭路口監視器，分析影像及跟監蒐證，確認兩名嫌犯竟是穿著電信公司的制服、開著外觀是電信公司的車，大搖大擺的開到大樓社區，向警衛表示是電信公司來檢查設備；多數警衛不疑有他，就讓他們進去。

警方調查，這兩名嫌犯光天化日下在社區內拆剪電纜線，因穿著電信公司制服、制服上還有名牌，雖然將電纜線搬到電信公司車上，但看到的住戶都沒有懷疑；經調閱監視器追查，發現兩人一路開回新北市樹林區，報請台南地檢署檢察官鄭愷昕指揮偵辦。

第五分局專案小組前天持拘票及搜索票趕赴新北市樹林區突擊搜索，將63歲、60歲謝姓兄弟檔等2人逮捕；起出作案用工作服、配戴的電信公司名牌、電纜剪7支、電鑽2支、棉布手套1袋、虎頭鉗、尖嘴鉗、斜口鉗及贓物電纜線7段、避雷針接地線牌3塊、安非他命等證物。

據了解，謝姓兄弟檔因哥哥之前在台南當兵，又在台南娶妻生活了一段時間，也擔任電信公司臨時工，對於拆裝電纜線作業，十分熟悉，也瞭解台南市地形路況；為了避免被警方查緝到案，雖然兩人目前是住在新北市，他卻每天開300公里的車程，帶弟弟遠赴台南犯案。

警方初步清查，兄弟檔為缺錢花用，竟涉及行竊台南市北區33棟大樓避雷針電纜線，並將裡面銅線變賣，初步估計損失金額約300餘萬元，另外東區及其他行政區也都有遭竊，目前擴大追查中；警方將兩人依竊盜、毒品等罪嫌移送後，檢方向法院聲請羈押，下午開庭審理。