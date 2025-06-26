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凌晨自撞民宅瞬間起火 汽車整台變廢鐵

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園市新屋區今(26)日凌晨1時10分許傳出火警，當時27歲李姓男子駕駛自小客車，不明原因自撞中山東路一段某民宅，汽車當場起火，火勢並蔓延至民宅，整台車被燒成廢鐵。對此，楊梅警分局表示，該起事故造成李男四肢擦挫傷，民宅住戶則因火災有輕微嗆傷，均無生命危險。

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自小客車不明原因自撞中山東路一段某民宅，汽車當場起火。圖：讀者提供

楊梅交通分隊說明，李男當時駕駛自小客車沿新屋區中山東路一段直行往永安方向行駛，行經事故地點時疑似車速過快，導致車輛失控而自撞路邊住家，撞擊後車輛便起火燃燒。

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火勢蔓延至民宅，整台車燒成廢鐵。圖：讀者提供

楊梅交通分隊表示，該起事故造成李男四肢擦挫傷，火災則導致住戶受輕微嗆傷，雙方均無生命危險。經警方到場實施酒測，李男酒測值為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：凌晨自撞民宅瞬間起火 汽車整台變廢鐵

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