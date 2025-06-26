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台中女警救受困老婦 潑水濕身衝火場獲表揚

中央社／ 台中26日電

台中市豐原區日前發生住宅火警，豐東派出所警員廖婉凌抵達火場，發現72歲婦人受困屋內，廖婉凌以儲水潑溼衣物後進入火場救出婦人，義行獲警察局表揚。

台中市豐原警分局今天透過文字稿表示，日前豐原區南陽路綠山巷清晨發生住宅火警，豐東派出所警員廖婉凌因熟悉轄區，第一時間趕抵現場協助救災，協助清除巷內車輛，爭取消防車通行時間。

等待消防人員抵達之際，49歲何姓屋主自2樓向廖婉凌呼救，72歲母親仍受困屋內，並從樓上拋下鑰匙至1樓。廖婉凌立即撿起鑰匙，拿起屋外儲水自行潑濕衣物後，不顧自身安危，衝入屋內將婦人安全救出。

台中市警察局局長李文章得知廖婉凌英勇事蹟後，在局內會議中公開讚揚，25日上午局務會報中親自表揚頒獎，強調這是人民保母精神的最佳體現。台中市消防局25日下午也前往豐原警分局頒發感謝狀。

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