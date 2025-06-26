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影／三重工地上午路塌坑翻砂石車 司機禍不單行再領違規單

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區龍門路1處新建住宅大樓工地前，今天上午8時44分發生路面塌陷，造成1輛曳引砂石車側翻陷落，警方已通報市政府工務單位處置，並針對砂石車未申請施工許可與通行證開罰。

據了解，這輛砂石車當時已裝填土方準備運走，停在工地門前沖水清洗輪胎和車體時，路面突然塌陷導致車輛側翻陷落，幸好無人受傷。警方獲報立刻派員協助交通疏導，同時通知三重區公所、市政府工務權責單位後續處置。

側翻傾倒的砂石車由業者自行聯繫拖吊車輛排除，警方針對未申請道路施工許可及行駛管制區通行證，分別依道路交通管理處罰條例82條1項3款及60條2項3款舉發，最高可併處4200元罰鍰。

新北市三重區龍門路1處新建住宅大樓工地前，今天上午8時44分發生路面塌陷，造成1輛曳引砂石車側翻陷落，警方已通報市政府工務單位處置，並針對砂石車未申請施工許可與通行證開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區龍門路1處新建住宅大樓工地前，今天上午8時44分發生路面塌陷，造成1輛曳引砂石車側翻陷落，警方已通報市政府工務單位處置，並針對砂石車未申請施工許可與通行證開罰。記者林昭彰／翻攝
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新北市三重區龍門路1處新建住宅大樓工地前，今天上午8時44分發生路面塌陷，造成1輛曳引砂石車側翻陷落，警方已通報市政府工務單位處置，並針對砂石車未申請施工許可與通行證開罰。記者林昭彰／翻攝

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