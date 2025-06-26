桃園賓士車疑車速過快 衝撞民宅起火燃燒還攔腰斷2截

27歲的李姓白色賓士轎車駕駛今凌晨行駛於桃園市新屋區中山東路一段時，疑似車速過快衝撞進路旁民宅後起火燃燒，波及民宅客廳及停在房屋前轎車及機車；李男雙膝擦傷，右手臂有撕裂傷，而2名住戶40及45歲王男，呼吸喘及頭暈均送醫救治，詳細肇事原因有待調查釐清。

楊梅警分局表示，李男今凌晨1時10分許，行經中山東路一段沿永安方向行駛，於中山東路一段523號疑似車速過快，導致車輛失控而自撞路邊民宅，只見當時衝擊力道之大，車子硬生生斷成2截，車頭衝撞進民宅後就起火燃燒，冒出濃濃烈火，而車尾部分則留在馬路上，不過巨大撞擊力，地上也殘留一堆碎片，車子不僅燒到剩骨架並成為一堆廢鐵。

消防人員獲報到場立即灌救，李男及2名住戶王男事發後，立即自行脫困逃出，車禍造成李男雙膝擦傷，右手臂1公分撕裂傷、意識清楚送醫急救，而2名王男呼吸喘及頭暈、意識清楚，預防性送醫救治。李男酒測值為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。