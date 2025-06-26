新北取締噪音車...5成違規都是青少年 暑期擴大稽查

噪音是新北市民眾陳情之首，新北市環保局分析近3年取締案件中，有5成違規者年齡都在22歲以下，青少年被列為防制重點。新北市環保局與基隆、台北與桃園聯手7至9月將啟動「麥噪」暑期聯合稽查，在主要道路及噪音車陳情熱區夜間攔查，結合科技執法等，守護民眾安寧。

新北市環保局指出，「基北北桃環保交流合作平台」2023年推動「麥噪」專案以來，兩年暑假期間，合計取締569件改裝噪音車輛，並依法告發並限期改善。

新北市今年除了在轄內增設200處噪音科技執法設備，也與警察局、監理機關共同執行靖音專案，去年至今辦理332場夜間攔查，裁處違規車輛達4603件；光是今年1至5月統計，新北市違規噪音車已開罰2472件。

環保局指出，分析2021至2024年新北市轄區噪音車違規案件紀錄，違規者的年齡有5成為22歲以下，且所乘機車車齡為10年以下逾7成，5年以下約佔3成5，顯示青少年與、低車齡車輛是重點防制族群。

環保局除加強稽查外，也進入校園教育扎根，去年與轄內4所大專院校合作，辦理20場次噪音改裝防制宣導活動，並有9所學校自主推動「校園環保公約」，要求學生完成機車年度排氣定檢方能申請校園停車證，去年促使約1900輛機車完成定檢。

今年也擴大校園宣導範圍，首度納入4所高中職學校，預計辦理8校宣導活動，目前已完成2所學校共4場次。

環保局提醒，交通部在今年1月1日起修訂「道路交通安全規則」，將機車排氣管納入登記變更事項，若改裝排氣管不符合噪音規範將不予認證登記，違規者依法可處900至1800元罰鍰，期從源頭杜絕噪音污染。