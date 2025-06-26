苗栗縣政府大樓發生墜樓事件 死者在縣府任主管多年

苗栗縣政府第一辦公大樓今天凌晨發生墜樓意外，工商發展處一名57歲的黃姓科長不知何故墜樓身亡，死者4月初剛調任新單位，昨天下班後未見返家，家人一直找不到人，昨晚10點多收到他發出的負面訊息，警方今天凌晨3點多發現他倒臥在縣府大樓後方的無障礙通道，已經死亡，事故原因待調查釐清。

他的長官上午表示，很遺憾很難過發生這樣的事情，他們會盡全力協助家屬一起處理後續事宜。

據了解，黃姓科長在縣府工作多年，也曾在工務、環保單位任職主管，家住新竹，昨天下午6點多，苗栗警方接到新竹警方轉報，開始協尋 ，但在縣內大樓內未找到人，開始往大樓周邊尋找，今天凌晨約3點時發現在疑似墜樓身亡。

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