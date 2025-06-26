桃園觀音資收廠凌晨陷火海 出動近百名消防搶救
桃園市觀音區大同一路某資源回收廠今(26)日凌晨2時55分許傳出火警，消防局出動99名消防人員到現場搶救，於一小時內將火勢撲滅，並於稍早將殘火處理完畢，現場無人傷亡。
消防局表示，現場燃燒戶外的資源回收物品，燃燒面積約600平方公尺。廠商有叫一台300型的怪手支援救災。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。
消防局提到，此次救災共出動消防人員99名、消防車35輛、救護車2輛。消防人員於凌晨3時5分許抵達救災，4時3分許將火勢撲滅，上午8時45分許將殘火處理完畢。
本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音資收廠凌晨陷火海 出動近百名消防搶救
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言