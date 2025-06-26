桃園市觀音區大同一路某資源回收廠今(26)日凌晨2時55分許傳出火警，消防局出動99名消防人員到現場搶救，於一小時內將火勢撲滅，並於稍早將殘火處理完畢，現場無人傷亡。

桃園市觀音區大同一路某資源回收廠傳出火警。圖：讀者提供

消防局表示，現場燃燒戶外的資源回收物品，燃燒面積約600平方公尺。廠商有叫一台300型的怪手支援救災。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

桃園市消防局出動99名消防人員到現場搶救，於一小時內將火勢撲滅。圖：讀者提供

消防局提到，此次救災共出動消防人員99名、消防車35輛、救護車2輛。消防人員於凌晨3時5分許抵達救災，4時3分許將火勢撲滅，上午8時45分許將殘火處理完畢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園觀音資收廠凌晨陷火海 出動近百名消防搶救