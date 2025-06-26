快訊

NBA／楊瀚森選秀第16順位意外獲拓荒者青睞 中國大陸第9人

批開民主倒車、思想清洗 蔣萬安嗆賴清德也是「雜質」嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

影／桃園17歲高中生酒駕雙載自撞 車殼變形2人噴飛雙亡

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區近日發生一起死亡車禍，一名年僅17歲的林姓高中生酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經竹園街時，疑因速度過快過彎不當自撞路邊電線桿，2人經送醫搶救雙雙身亡，事後經酒測林男酒精濃度超標，詳細事發經過待調查釐清。

林姓高中生18日傍晚6時42分許，酒駕無照騎乘重機行經八德區竹園街228巷口，並載著邱男沿竹園街往新興路方向行駛；結果行經轉彎處時疑似操作過彎不當又超速，導致整輛機車高速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。

後方機車騎士目睹立即停車協助報警，警方與救護人員獲報到場時2人均失去呼吸心跳，經救護人員急救後將林男送往中壢天晟醫院、邱男送往部立桃園醫院搶救，但2人傷勢過重，經搶救仍宣告不治。

據了解，年僅17歲的林男就讀桃園某私立高中，無照騎車不慎發生意外，酒測後發現酒精濃度超標，事發後警方通知家屬協助後續處理，全案已報請桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因尚待調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

桃園一名年僅17歲林姓高中生近日酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經八德區竹園街時，疑因速度過快自撞路邊電線桿，雙雙身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名年僅17歲林姓高中生近日酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經八德區竹園街時，疑因速度過快自撞路邊電線桿，雙雙身亡。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝
桃園17歲林姓高中生酒駕載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝

酒駕

延伸閱讀

70歲老翁未繫安全帶又酒駕 不滿被攔檢竟放蜜蜂叮員警報復

桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

罰不怕？酒駕累犯高達4次 北市公布全名單

身份證有1、5「拉麵通通15元」！「麵屋一燈」首登桃園

相關新聞

影／業務員板橋酒駕撞死人肇逃 躲家中6小時遭警逮

業務員那姓男子前天酒駕在新北市板橋區撞上林姓機車騎士還肇事逃逸，林男傷重送醫延醫至昨天下午仍宣告不治。那男闖禍後躲回家中...

影／三重工地上午路塌坑翻砂石車 司機禍不單行再領違規單

新北市三重區龍門路1處新建住宅大樓工地前，今天上午8時44分發生路面塌陷，造成1輛曳引砂石車側翻陷落，警方已通報市政府工...

桃園賓士車疑車速過快 衝撞民宅起火燃燒還攔腰斷2截

27歲的李姓白色賓士轎車駕駛今凌晨行駛於桃園市新屋區中山東路一段時，疑似車速過快衝撞進路旁民宅後起火燃燒，波及民宅客廳及...

新北取締噪音車...5成違規都是青少年 暑期擴大稽查

噪音是新北市民眾陳情之首，新北市環保局分析近3年取締案件中，有5成違規者年齡都在22歲以下，青少年被列為防制重點。新北市...

苗栗縣政府大樓發生墜樓事件 死者在縣府任主管多年

苗栗縣政府第一辦公大樓今天凌晨發生墜樓意外，工商發展處一名57歲的黃姓科長不知何故墜樓身亡，死者4月初剛調任新單位，昨天...

影／桃園17歲高中生酒駕雙載自撞 車殼變形2人噴飛雙亡

桃園市八德區近日發生一起死亡車禍，一名年僅17歲的林姓高中生酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經竹園街時，疑因速度過快過彎不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。