影／桃園17歲高中生酒駕雙載自撞 車殼變形2人噴飛雙亡

桃園市八德區近日發生一起死亡車禍，一名年僅17歲的林姓高中生酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經竹園街時，疑因速度過快過彎不當自撞路邊電線桿，2人經送醫搶救雙雙身亡，事後經酒測林男酒精濃度超標，詳細事發經過待調查釐清。

林姓高中生18日傍晚6時42分許，酒駕無照騎乘重機行經八德區竹園街228巷口，並載著邱男沿竹園街往新興路方向行駛；結果行經轉彎處時疑似操作過彎不當又超速，導致整輛機車高速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。

後方機車騎士目睹立即停車協助報警，警方與救護人員獲報到場時2人均失去呼吸心跳，經救護人員急救後將林男送往中壢天晟醫院、邱男送往部立桃園醫院搶救，但2人傷勢過重，經搶救仍宣告不治。

據了解，年僅17歲的林男就讀桃園某私立高中，無照騎車不慎發生意外，酒測後發現酒精濃度超標，事發後警方通知家屬協助後續處理，全案已報請桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因尚待調查釐清。

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桃園一名年僅17歲林姓高中生近日酒駕騎車，載著19歲邱姓友人行經八德區竹園街時，疑因速度過快自撞路邊電線桿，雙雙身亡。記者周嘉茹／翻攝

桃園17歲林姓高中生酒駕載著邱姓友人行徑八德區竹園街，過彎時因超速撞上路旁電線桿，車殼嚴重變形毀損，2人當場噴飛，零件四散。記者周嘉茹／翻攝