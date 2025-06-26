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影／男爬頂樓「迎接菩薩」被警救下 姪女致謝卡：想要像警察般勇敢

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南永康一名曾姓男子日前自稱要「迎接菩薩」，爬上住家屋頂躺在採光罩，家屬嚇得趕緊報警，警消抵達現場時，趁隙救下曾男，順利化解危機；隔日家屬則帶感謝信到派出所致謝，而家中孩童在信中寫到「想像警察一樣勇敢」，讓員警倍感溫馨。

永康警方表示，23日下午3時許接獲一名婦人民眾報案，稱其兒子躺在住家頂樓的採光罩上，且雙腳懸空，深怕其發生危險，因此請求警、消協助，隨即派遣復興所警員梁孟菁、陳信霖與消防隊一起到場查處。

據了解，曾男疑精神情況不佳，有幻聽情況，其自稱有觀音菩薩在呼喚他，因此直奔頂樓準備要「迎接菩薩」，但此舉卻嚇壞曾男的母親與祖母。警、消獲報趕抵現場時，2名員警透過聊天的方式轉移曾男注意力，隨後由消防人員趁機從後方抱住曾男，將其拉回安全處安撫，並送醫觀察治療，結束一場驚魂記。

隔天，曾男家屬也前往派出所向員警致意、表達感謝，其中，曾男的姪女當下雖未目睹過程，但聽聞警消人員英勇救下家人的事蹟，其親自繪製一張感謝卡片，同時寫到「想要像警察姊姊一樣又漂亮、又勇敢」、「謝謝你們、辛苦了」，童趣的字體，讓員警感到相當溫馨。

復興派出所所長陳榮坤提到，梁、陳員2員平時工作表現認真、勤務落實，處理案件敏感性高，能夠積極挽救生命，充分發揮為民服務之精神足為員警表率。

永康分局則呼籲，民眾對於自己或親友情緒上有需要幫助的地方，可以透過和好友聊心事或撥打生命線專線1995、安心服務專線0800-788-995等諮詢，千萬不可因一時的情緒變化，而做出讓人扼腕之事，如此不僅害了自己，也會傷了親友的心。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南永康一名曾姓男子日前爬上住家屋頂躺在採光罩上，家屬憂危險報警救下，隔日家屬帶感謝信到派出所致謝，曾男姪女在信中寫到「想像警察一樣勇敢」。記者萬于甄／翻攝
台南永康一名曾姓男子日前爬上住家屋頂躺在採光罩上，家屬憂危險報警救下，隔日家屬帶感謝信到派出所致謝，曾男姪女在信中寫到「想像警察一樣勇敢」。記者萬于甄／翻攝

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