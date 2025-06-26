影／台南新市出租套房凌晨竄火疏散8人 房東燒燙傷送醫

台南新市永就里一棟民宅今凌晨1點多發生火警，消防局派遣19車42人前往灌溉，消防人員抵達現場發現，民宅為出租套房，趕緊先行疏散屋內8人，其中，56歲沈姓房東因燒燙傷送醫治療，火勢也迅速獲控制撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。

消防局今凌晨1點多接獲報案，新市區永就里一棟4層樓民宅發生火警，且疑有民眾受困屋內，隨即派遣大批消防人車前往救援。消防人員到達現場時，發現該處巷道狹小，且屬於出租套房，頂樓屋頂上有多人待救，隨即布水線並展開救援行動。

經消防人員逐層清查，共8人受困，其中3樓救出1男1女，皆意識清楚，未送醫；4樓有4男1女，皆為移工，均意識清楚，也不送醫；2樓居住56歲沈姓房東，其因右肩、手掌、背部等2度10%燒燙傷，救出後由救護車送往永康奇美醫院治療。