影／台南新市出租套房凌晨竄火疏散8人 房東燒燙傷送醫
台南新市永就里一棟民宅今凌晨1點多發生火警，消防局派遣19車42人前往灌溉，消防人員抵達現場發現，民宅為出租套房，趕緊先行疏散屋內8人，其中，56歲沈姓房東因燒燙傷送醫治療，火勢也迅速獲控制撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。
消防局今凌晨1點多接獲報案，新市區永就里一棟4層樓民宅發生火警，且疑有民眾受困屋內，隨即派遣大批消防人車前往救援。消防人員到達現場時，發現該處巷道狹小，且屬於出租套房，頂樓屋頂上有多人待救，隨即布水線並展開救援行動。
經消防人員逐層清查，共8人受困，其中3樓救出1男1女，皆意識清楚，未送醫；4樓有4男1女，皆為移工，均意識清楚，也不送醫；2樓居住56歲沈姓房東，其因右肩、手掌、背部等2度10%燒燙傷，救出後由救護車送往永康奇美醫院治療。
消防人員初判，起火點位於2樓，疑燃燒2樓後方雜物，燃燒面積約5平方公尺，詳細財損、起火原因仍需進一步火調，且現場為出租型住宅，後續將由轄區分隊將相關處置並施以防火宣導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言