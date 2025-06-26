快訊

新教宗上任，臺灣政府該如何與教廷展開務實外交？

相機鏡頭藏價值622萬黃金 台灣旅客越南機場走私被逮

114分科測驗衝刺／生物科時事留意粒線體轉移、新冠肺炎

影／桃園大園資收場半夜惡火 烈焰火海照亮天際濃煙竄天

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜，桃園市消防局獲報出動救援，火勢於今清晨6時許撲滅，目前持續殘火處理中，所幸無人受傷受困。

桃園市消防局指出，今凌晨2時55分接獲通報，觀音區大同一路一間資源回收場傳出火警，立即派遣第三大隊草漯分隊前往救援，現場起火處為戶外地上1層，燃燒戶外的資源回收物品、塑粒廢料；燃燒面積約1500平方公尺。

對此消防人員立即布水線灌救，火勢於今凌晨4時03分控制，並於清晨6時10分撲滅，目前持續殘火處理中，所幸無人員受傷受困；共出動消防人員86名、消防車33輛、救護車2輛，起火原因待進一步調查釐清。

桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，桃園市消防局獲報出動救援，火勢於今清晨6時許撲滅，所幸無人受傷受困。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，桃園市消防局獲報出動救援，火勢於今清晨6時許撲滅，所幸無人受傷受困。記者周嘉茹／翻攝

延伸閱讀

影／竹市晚間住宅火警濃煙狂竄 頂樓2位民眾待搶救

地下饋線故障 桃園無預警停電影響511戶

桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

身份證有1、5「拉麵通通15元」！「麵屋一燈」首登桃園

相關新聞

影／業務員板橋酒駕撞死人肇逃 躲家中6小時遭警逮

業務員那姓男子前天酒駕在新北市板橋區撞上林姓機車騎士還肇事逃逸，林男傷重送醫延醫至昨天下午仍宣告不治。那男闖禍後躲回家中...

影／男爬頂樓「迎接菩薩」被警救下 姪女致謝卡：想要像警察般勇敢

台南永康一名曾姓男子日前自稱要「迎接菩薩」，爬上住家屋頂躺在採光罩，家屬嚇得趕緊報警，警消抵達現場時，趁隙救下曾男，順利...

苗栗縣政府第一辦公大樓凌晨發生墜樓 新任科長身亡

苗栗縣政府第一辦公大樓今天凌晨發生墜樓意外，工商發展處一名57歲的黃姓科長不知何故墜樓身亡，死者4月初剛升任，昨天下班後...

影／台南新市出租套房凌晨竄火疏散8人 房東燒燙傷送醫

台南新市永就里一棟民宅今凌晨1點多發生火警，消防局派遣19車42人前往灌溉，消防人員抵達現場發現，民宅為出租套房，趕緊先...

影／桃園大園資收場半夜惡火 烈焰火海照亮天際濃煙竄天

桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜，桃園市消防...

影／高雄轎車撞分隔島四輪朝天 車上2人受傷送醫

黃姓男子今晚駕駛轎車載潘姓女子，經過高雄市三民區，切入慢車道時，不慎撞及分隔島，轎車撞得四輪朝天，他與潘女擦挫傷送醫，已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。