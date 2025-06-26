影／桃園大園資收場半夜惡火 烈焰火海照亮天際濃煙竄天
桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜，桃園市消防局獲報出動救援，火勢於今清晨6時許撲滅，目前持續殘火處理中，所幸無人受傷受困。
桃園市消防局指出，今凌晨2時55分接獲通報，觀音區大同一路一間資源回收場傳出火警，立即派遣第三大隊草漯分隊前往救援，現場起火處為戶外地上1層，燃燒戶外的資源回收物品、塑粒廢料；燃燒面積約1500平方公尺。
對此消防人員立即布水線灌救，火勢於今凌晨4時03分控制，並於清晨6時10分撲滅，目前持續殘火處理中，所幸無人員受傷受困；共出動消防人員86名、消防車33輛、救護車2輛，起火原因待進一步調查釐清。
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