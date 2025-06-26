影／桃園大園資收場半夜惡火 烈焰火海照亮天際濃煙竄天

桃園市觀音區大同一路一間資源回收場今凌晨傳出火警，回收場陷入火海，濃濃黑煙不斷衝出天際，烈焰火光更是照亮黑夜，桃園市消防局獲報出動救援，火勢於今清晨6時許撲滅，目前持續殘火處理中，所幸無人受傷受困。

桃園市消防局指出，今凌晨2時55分接獲通報，觀音區大同一路一間資源回收場傳出火警，立即派遣第三大隊草漯分隊前往救援，現場起火處為戶外地上1層，燃燒戶外的資源回收物品、塑粒廢料；燃燒面積約1500平方公尺。