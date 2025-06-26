影／業務員板橋酒駕撞死人肇逃 躲家中6小時遭警逮

業務員那姓男子前天酒駕在新北市板橋區撞上林姓機車騎士還肇事逃逸，林男傷重送醫延醫至昨天下午仍宣告不治。那男闖禍後躲回家中6小時遭海山警方逮捕，警詢後昨依公共危險及過失致死罪嫌送辦，檢方訊後向法院聲押獲准。

新北市警方本月24日上午5時40分獲報板橋區華江三路發生交通事故，轄區江翠派出所與交通分隊員警趕抵現場僅見一輛機車倒在地上，騎士林姓男子（54歲）躺在路中，疑似遭撞擊後倒臥在地。

警方調閱附近監視器影像，確認林男是遭一黑色汽車追撞，肇事駕駛並未報案還隨即加速逃離現場，林男全身多處受傷及腦部受到撞擊，由救護車送往亞東醫院救治後，轉入加護病房，昨天下午3時許宣告不治。

警方於車禍發生後成立專案小組，於案發後6小時循線前往新北市五股區查獲肇事駕駛那姓男子（42歲）到案，事隔6小時那男經檢測其酒測值還有每公升0.30毫克。

據了解，從事業務員的那男坦言，當天與友人台北市飲酒後開車家途中撞上機車，一時嚇到才未停留在現場，直接開車躲回家中。警詢後昨依公共危險、過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方另針對那男依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項、第35條第9項及第62條第4項掣單告發，並沒入肇事車輛及吊銷駕駛執照。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

業務員那姓男子前天酒駕在新北市板橋區撞死機車騎士還肇事逃逸，躲回家中6小時遭海山警方逮捕昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝

業務員那姓男子前天酒駕在新北市板橋區撞死機車騎士還肇事逃逸，躲回家中6小時遭海山警方逮捕昨依法送辦。記者王長鼎／翻攝