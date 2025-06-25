影／僅欠2500元..宜蘭20歲男遭圍毆重傷 警逮3嫌查出毒品

警方昨天把打人的3名嫌犯拘提到案，並在住處查獲二、三級毒品，今天依殺人未遂、妨害自由及涉嫌傷害等罪嫌送辦。圖／警方提供

宜蘭20歲龍姓男子疑因債務糾紛，與3名男子相約在黎霧橋下談判，雙方一言不合，爆發肢體衝突，龍男被圍毆致腦震盪，家屬向警方報案，警方昨天把打人的3名嫌犯拘提到案，並在住處查獲二、三級毒品，今天依殺人未遂、妨害自由及涉嫌傷害等罪嫌送辦。

嫌犯雖供稱為了2500元債務，爆發衝突，但警方調查，龍姓男子與嫌犯中的19歲林男，疑似為了一名女子爭風吃醋，林男夥同20歲游男及22歲林男，於6月9日凌晨4時許分乘兩輛車，相約在宜蘭市黎霧橋下見面，龍姓男子開車才到現場沒多久，就遭對方持棍棒痛毆，倒地不起。

據了解，3人朝龍男的頭部一陣亂打，造成腦震盪送醫，目前還在加護病房觀察病情，家屬事後持驗傷單向警方報案。

宜蘭警分局成立專案小組，昨天持拘票與搜索票前往嫌犯的住處逮人，嫌犯警方上門，情急驚慌，屋內的毒品全都露，現場查獲第二級毒品依託咪酯菸彈、第三級毒品彩虹菸等證物，全案訊後依殺人未遂、妨害自由、傷害及違反毒品危害防制條例等罪嫌，移請宜蘭地檢署偵辦。

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