影／竹市東區燒烤店晚間驚傳火警 5民眾困頂樓已獲救送醫

新竹市今天晚上8點在東區信義街發生住宅火警，一樓有白煙無火，現場頂樓有5人待救，新竹市消防局派遣11車28人到場搶救，順利脫困。竹市消防局表示，目前5人皆意識清楚，稍有吸入濃煙的情形，2人由救護車預防性送醫，其他3人則步行至鄰近醫院。

新竹市消防局今天晚間指出，新竹市東區信義街今日晚間8點5分發生住宅二級火警，現場報案人稱一樓冒出白煙，不確定有無人員受困，新竹市消防局派遣11車28人，並於晚上8點10分到場。消防隊到場後，消防台再度接到民眾來電，指出頂樓有多人待搶救。消防人員隨後雲梯車救出頂樓的5人，火勢也順利控制，所幸無人傷亡。

這棟住宅為5層樓，一樓是餐酒館、二樓是燒烤店，三樓為住處，四、五樓則是附近醫院宿舍，因一、二樓有不少用餐民眾，火災發生時，也引發外界關注。