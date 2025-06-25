快訊

不到2個月升幅達7%！台幣升值壓力大 央行副總裁這樣看

台南光電弊案開庭！今傳喚黃偉哲作證 稱力暘總裁「拜會像陳情」

影／竹市晚間住宅火警濃煙狂竄 頂樓2位民眾待搶救

聯合報／ 記者王駿杰郭政芬／新竹即時報導

新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂樓有人待救，新竹市消防局出動11車28人到現場搶救中。

新竹市消防局今天晚間指出，新竹市東區信義街今日晚間8點5分發生住宅二級火警，現場報案人稱一樓冒出白煙，不確定有無人員受困，新竹市消防局派遣11車28人，並於晚上8點10分到場。

新竹市消防局表示，現場是二級火警，晚間8點12分有人報案來電，指出頂樓有人待救，已經先通知台電前往現場協助處理斷電事宜，確保安全，警方也到場協助中。

由於頂樓有受困民眾，消防人員協助將頂樓3名民眾脫困，台電人員到場協助斷電，人員由第一面向佈水線滅火，經確認燃燒樓層為2樓，火勢控制中，目前頂樓還有兩位民眾尚待脫困。

新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂人有人待救。圖／消防局提供
新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂人有人待救。圖／消防局提供

頂樓 火災 新竹

延伸閱讀

天氣熱、存放化學品 竹北工業大樓狂燒10小時才撲滅

東門市場塗鴉作品遭刷漆 竹市：邀藝術家重新創作

台中太平山區邊坡火警 驚見1全身燒傷男屍

鄭正鈐北檢按鈴 控新竹市「雙罷」林志潔抹黑

相關新聞

影／竹市晚間住宅火警濃煙狂竄 頂樓2位民眾待搶救

新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂樓有人待救，新竹市消防局出動11車28人到現場搶...

影／債務糾紛遭押虐打 新北警4小時救回、逮4嫌

新北市杜姓男子因債務糾紛前天遭汪姓男子等4人押走虐打，新北警方於獲報4小時出動霹靂小組幹員救出杜男逮汪男等4嫌到案，查扣...

宜蘭連鎖健身房驚傳男子運動突倒下 搶救暫時恢復心跳

宜蘭知名連鎖健身房今晚傳出有名男子在使用運用器材時，突然暈倒並失去心跳呼吸，健身房人員搶救後，緊急通報送醫，目前男子暫時...

彎刀縱走無力...男子2日未進食 空勤直升機順利救援送醫

屏東縣消防局今日接獲報案，1名男子獨自行走彎刀縱走路線（霧台鄉往泰武鄉）時，因缺水且肢體無力需救援，最後申請空勤直升機執...

台中新光三越11、12樓解封 市府也盼早日修復

台中新光三越今年2月13日發生氣爆案，目前全館仍封閉中，修復工作進入第三階段「全面修復至可供使用」。台中地檢署今天准許1...

12樓解封修復...氣爆後何時復業？台中新光三越回應了

台中新光三越今年2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。