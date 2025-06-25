影／竹市晚間住宅火警濃煙狂竄 頂樓2位民眾待搶救

新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂樓有人待救，新竹市消防局出動11車28人到現場搶救中。

新竹市消防局今天晚間指出，新竹市東區信義街今日晚間8點5分發生住宅二級火警，現場報案人稱一樓冒出白煙，不確定有無人員受困，新竹市消防局派遣11車28人，並於晚上8點10分到場。

新竹市消防局表示，現場是二級火警，晚間8點12分有人報案來電，指出頂樓有人待救，已經先通知台電前往現場協助處理斷電事宜，確保安全，警方也到場協助中。