影／竹市晚間住宅火警濃煙狂竄 頂樓2位民眾待搶救
新竹市今天晚上8點在東區信義街發生火警，報案人指出，一樓有白煙無火，且頂樓有人待救，新竹市消防局出動11車28人到現場搶救中。
新竹市消防局今天晚間指出，新竹市東區信義街今日晚間8點5分發生住宅二級火警，現場報案人稱一樓冒出白煙，不確定有無人員受困，新竹市消防局派遣11車28人，並於晚上8點10分到場。
新竹市消防局表示，現場是二級火警，晚間8點12分有人報案來電，指出頂樓有人待救，已經先通知台電前往現場協助處理斷電事宜，確保安全，警方也到場協助中。
由於頂樓有受困民眾，消防人員協助將頂樓3名民眾脫困，台電人員到場協助斷電，人員由第一面向佈水線滅火，經確認燃燒樓層為2樓，火勢控制中，目前頂樓還有兩位民眾尚待脫困。
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