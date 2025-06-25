彎刀縱走無力...男子2日未進食 空勤直升機順利救援送醫

屏東縣消防局今日接獲報案，1名男子獨自行走彎刀縱走路線（霧台鄉往泰武鄉）時，因缺水且肢體無力需救援，最後申請空勤直升機執行吊掛，成功就醫。無獨有偶，消防員在前往救援途中，遇一女子滑落邊坡，順利將她拉上，無外傷無需送醫。

消防局今日上午11時53分接獲1名27歲男子表示，獨自行走彎刀縱走路線時需要救援，消防局派遣5車14人，由特搜大隊長陳世鴻帶隊前往救援，同時申請空勤直升機執行吊掛。

因氣候因素直升機於下午4時40分起飛，5時6分吊掛成功，5時17分直升機降落特搜大隊，再送往屏基醫院救治。該男子表示，他已2日未進食，所幸身體狀況良好，意識清醒無大礙。