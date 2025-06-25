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影／債務糾紛遭押虐打 新北警4小時救回、逮4嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市杜姓男子因債務糾紛前天遭汪姓男子等4人押走虐打，新北警方於獲報4小時出動霹靂小組幹員救出杜男逮汪男等4嫌到案，查扣安非他命、刀械、依托醚酯原油，警詢後昨依妨害自由、傷害、恐嚇取財、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北市中和警分局中原派出所前天獲報指稱，杜姓男子（40歲）疑因債務糾紛遭人控制，因杜男家屬接獲趙姓男子（33歲）以杜男手機致電，要求代償10萬元債務，雙方前天中午約定在台北市文山區木柵路1段交付款項，警方專案小組趁趙男騎機車帶同杜男現身，與家屬面交之際上前當場逮捕，並將身上多處遭毆傷的杜男救出送醫。

中和警方前天下午會同新北市保安大隊霹靂小組幹員全副武裝，在北市文山區和興路26巷內1間民宅破門攻堅，逮捕案共犯汪姓男子（41歲）、陳姓男子（28歲）、陳姓男子（36歲）3人到案，警方在屋內查扣安非他命、刀械、依托醚酯原油、調合用風味油等證物。

據了解，該處為汪男住處，因汪男與杜男之間有10萬元債務糾紛，杜男前天邀汪男前往該處協調不成，涉嫌夥同趙男與陳男等人限制其行動並一起出手毆傷杜男，再以杜男手機撥打電話給家屬，要求家屬給錢才放人。警詢後昨依妨害自由、傷害、恐嚇取財、毒品等罪嫌將杜男等4人移送台北地檢署偵辦，檢方訊後杜男及趙男2人分別以5萬元及2萬元交保候傳，其餘陳男2人訊後請回。

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新北市杜姓男子因債務糾紛前天遭汪姓男子等4人押走虐打，新北警方於獲報4小時出動霹靂小組幹員救出杜男逮汪男等4嫌到案，查扣安非他命、刀械、依托醚酯原油等。記者王長鼎／翻攝
新北市杜姓男子因債務糾紛前天遭汪姓男子等4人押走虐打，新北警方於獲報4小時出動霹靂小組幹員救出杜男逮汪男等4嫌到案，查扣安非他命、刀械、依托醚酯原油等。記者王長鼎／翻攝
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