台中新光三越11、12樓解封 市府也盼早日修復

台中新光三越今年2月13日發生氣爆案，目前全館仍封閉中，修復工作進入第三階段「全面修復至可供使用」。台中地檢署今天准許11、12樓解除封鎖，讓新光三越進場維修；台中市政府表示，尊重檢方決定，也盼新光三越早日完成整體修復改善。

新光三越氣爆發生於11樓與12樓，檢方此前為了保存現場，全面封鎖兩樓層，禁止他人進入；今天上午10時許檢方與警方、新光三越人員到場最後確認，考量已蒐證完備，准予11樓、12樓解封，交還給新光三越，業者可進場修繕。

都市發展局表示，當初同意新光三越整體修復整建計畫時，條件就有「檢調與警方確認該區域無涉後續蒐證調查，才可施工修復」，今天檢方同意11樓與12樓的封鎖區可以解除，新光三越自然能進場全面施工；都發局尊重地檢署定，也盼新光三越早日修復完成，以維護公共安全。