12樓解封修復...氣爆後何時復業？台中新光三越回應了

台中新光三越今年2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發後台中地檢署數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌命新光多名幹部交保；檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。新光三越今表示，將依規加速修復。

據了解，台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，今上午率隊到台中新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，由於事發後為保存現場，檢方曾命施工氣爆的12樓美食街、遭炸毀損嚴重的11樓等全面封鎖，禁止其他人員進入。

氣爆後檢方、警方及消防火調等都數度到場勘查、採集事證，檢方考量目前偵辦進度、蒐證已完備等，今上午10時多與警方、新光三越人員等到場最後確認，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，業者將可進場修繕。

新光三越表示，持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」修復工程中，將以安全第一優先，依規加速進行相關修復作業及此次11、12樓解封的區域。