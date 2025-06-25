快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

聽新聞
0:00 / 0:00

12樓解封修復...氣爆後何時復業？台中新光三越回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中新光三越今年2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案發後台中地檢署數度赴現場勘驗，4月也依過失致死罪嫌命新光多名幹部交保；檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。新光三越今表示，將依規加速修復。

據了解，台中地檢署主任檢察官鄭葆琳、檢察官李承諺，今上午率隊到台中新光三越爆炸的11、12樓現場再次勘驗，由於事發後為保存現場，檢方曾命施工氣爆的12樓美食街、遭炸毀損嚴重的11樓等全面封鎖，禁止其他人員進入。

氣爆後檢方、警方及消防火調等都數度到場勘查、採集事證，檢方考量目前偵辦進度、蒐證已完備等，今上午10時多與警方、新光三越人員等到場最後確認，准予解除11樓、12樓封鎖，並交還給新光三越，業者將可進場修繕。

新光三越表示，持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」修復工程中，將以安全第一優先，依規加速進行相關修復作業及此次11、12樓解封的區域。

台中新光三越過去堪稱是全台最會賺錢的百貨公司，但氣爆事件後停業至今，原本預期在6月重新營運，如今卻無消無息，讓廠商和櫃哥櫃姐希望落空，影響數千名家庭生計。新光三越表示，復業沒有期程表，將依規盡速修復，並要求修復工程安全。

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。記者余采瀅／攝影
新光三越台中中港店2月13日發生氣爆釀重大傷亡，檢方今再回現場，准予11樓、12樓解除封鎖，新光將可展開修繕。記者余采瀅／攝影

美食 氣爆 新光三越 台中市

延伸閱讀

獨／台中新光三越氣爆全面解封 12樓美食街可展開修復

台中新光三越修復 技師建議鋼承板切割繩索吊掛

台中新光三越修復工程鋼承板掉落 市府令暫停工

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

相關新聞

台中新光三越11、12樓解封 市府也盼早日修復

台中新光三越今年2月13日發生氣爆案，目前全館仍封閉中，修復工作進入第三階段「全面修復至可供使用」。台中地檢署今天准許1...

12樓解封修復...氣爆後何時復業？台中新光三越回應了

台中新光三越今年2月13日氣爆，釀5死30多人輕重傷，火調認定美食街施工不慎釀天然氣幹管斷裂，氣體外洩遇電動工具引燃，案...

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

近期天氣炎熱，許多民眾喜愛到山區或是溪邊戲水，20歲侯姓男子與好友相約一群5人到台南南化區關山里千層岩瀑布戲水，過程中，侯男疑似跌落水中溺水，友人發現趕緊報案，侯男被救起時已失去呼吸心跳，送醫宣告不治。

高雄鳳山鳥園遭竊...12隻鸚鵡不翼而飛 損失達17萬

高雄市鳳山區某鳥園昨天遇竊，宵小趁園主熟睡，破壞後門侵入行竊，偷走各種鸚鵡12隻，損失約17萬多元。警方據報，正追查銷贓...

成大校友嗆殺學長要上世界頭版 法官這原因判緩刑、遠離校園

成功大學王姓畢業校友因在校期間與2名學長有細故，向系辦人員索討2學長住址及聯絡方式遭拒，今年2月間陸續傳送恐嚇訊息給對方...

桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

桃園一名82歲老翁日前在街頭疑似與人發生衝突，送醫兩日後不幸因腦出血傷重不治。死者家屬在社群平台發文求助，希望有目擊者或行車記錄器影像能協助還原事發經過，為逝者討回公道。．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。