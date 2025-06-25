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5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治
近期天氣炎熱，許多民眾喜愛到山區或是溪邊戲水，20歲侯姓男子與好友相約一群5人到台南南化區關山里千層岩瀑布戲水，過程中，侯男疑似跌落水中溺水，友人發現趕緊報案，侯男被救起時已失去呼吸心跳，送醫宣告不治。
南市消防局今下午1時許接獲報案，南化關山里千層岩瀑布發生溺水案件，派遣南化消防分隊等3車、警義消7人前往救援，因事發地點位於偏僻山區，過程中也利用農用貨車接駁進入狹小山徑，抵達現場時，溺者已被拖帶至岸邊硬石上實施CPR，救護人員則隨即接手並再利用人力、農用小貨車等搬運離開，送醫搶救。
據了解，20歲侯男為成大二年級學生，近期各大專院校已放暑假，其與幾名好友一行5人今下午相約到千層岩瀑布戲水，孰料過程中侯男不慎跌落水中溺水，被救起時已失去呼吸心跳，送往衛福部新化分院搶救。警方則趕緊通知侯男家屬趕赴醫院。
南化千層岩瀑布因環境優美而爆紅，近年來也成為熱門打卡秘境，但該水域存在一定危險性，2023年6月也曾發生2名遊客前往戲水消暑，其中1人發生溺斃案件；當地居民也不斷呼籲，該瀑布底下至少深有7米，遊客若要前往戲水或進行戶外活動，務必注意安全，穿著救生衣或泳圈，切勿靠近瀑布，以免發生危險。
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