高雄鳳山鳥園遭竊...12隻鸚鵡不翼而飛 損失達17萬

高雄市鳳山區某鳥園昨天遇竊，宵小趁園主熟睡，破壞後門侵入行竊，偷走各種鸚鵡12隻，損失約17萬多元。警方據報，正追查銷贓管道及涉案人。

遇竊的鳥園在高雄市鳳山區王生明路，74歲的黃姓老翁和妻子已經經營多年，並已有口碑，網友評論，老闆的服務態度很好，不厭其煩地回答客人的種種疑問題，而且都不假思索全傳授，讚評「是一位不可多得求的好老闆」。

不過，昨天凌晨黃姓夫婦熟睡時，卻有人侵入鳥園，偷走屋內金剛鸚鵡、折衷鸚鵡等幼鳥，價值17萬多元，並偷走抽屜裡的現金1000元。