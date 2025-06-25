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高雄鳳山鳥園遭竊...12隻鸚鵡不翼而飛 損失達17萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區某鳥園昨天遇竊，宵小趁園主熟睡，破壞後門侵入行竊，偷走各種鸚鵡12隻，損失約17萬多元。警方據報，正追查銷贓管道及涉案人。

遇竊的鳥園在高雄市鳳山區王生明路，74歲的黃姓老翁和妻子已經經營多年，並已有口碑，網友評論，老闆的服務態度很好，不厭其煩地回答客人的種種疑問題，而且都不假思索全傳授，讚評「是一位不可多得求的好老闆」。

不過，昨天凌晨黃姓夫婦熟睡時，卻有人侵入鳥園，偷走屋內金剛鸚鵡、折衷鸚鵡等幼鳥，價值17萬多元，並偷走抽屜裡的現金1000元。

黃姓老翁清晨起床，才發現鸚鵡不翼而飛，趕緊報警。警方調閱相關監錄系統畫面，發現小偷在昨天凌晨3時許，破壞鳥園鐵皮屋後門，偷走鸚鵡，表示已掌握特定犯嫌身分正追緝當中。

高雄市鳳山區某鳥園遭竊金鋼鸚鵡、折衷鸚鵡。圖為金鋼鸚鵡。圖／本報資料照片
高雄市鳳山區某鳥園遭竊金鋼鸚鵡、折衷鸚鵡。圖為金鋼鸚鵡。圖／本報資料照片
高雄市鳳山區某口碑不錯的鳥園，昨天遭宵小偷走12隻鸚鵡。圖／擷取自Google maps
高雄市鳳山區某口碑不錯的鳥園，昨天遭宵小偷走12隻鸚鵡。圖／擷取自Google maps

鸚鵡 高雄市 老闆

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