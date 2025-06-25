成大校友嗆殺學長要上世界頭版 法官這原因判緩刑、遠離校園

成功大學王姓畢業校友因在校期間與2名學長有細故，向系辦人員索討2學長住址及聯絡方式遭拒，今年2月間陸續傳送恐嚇訊息給對方說要殺害2學長，還要讓這事上世界頭條等，經報警後拘提到案，他坦承犯行，校方期待他能持續接受專業醫生治療，法官認他犯恐嚇公眾罪判刑10月，緩刑3年，並支付10萬元。

台南地院也表示，王於緩刑期間應遵守下列事項，包括就其罹患身心疾病遵醫囑定期前往醫療院所就診並服用藥物；遠離國立成功大學所有校區500公尺；不得對成大所有師生、在職人員身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、跟蹤等不法侵害及主動接觸行為。

王男坦承犯行，並有相關事證佐證，事證明確。法官認他犯恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪，從一重以恐嚇公眾罪處斷。

台南地院指出，王男多年來因精神疾患固定就醫診治，惟依其傳送對話內容，可知其意識清晰、對答如流，並於警詢時詳述犯罪動機、經過，也清楚表示其因創傷後壓力症候群，容易有衝動行為發生，並無殺人意圖等情，足認他行為時尚能清楚明瞭其行為發生因果歷程，及其行為意義及後果。

又經嘉南療養院鑑定結果，王男是適應障礙伴有憂鬱情緒，但他行為時，辨識其行為違法能力，或依其辨識而行為能力，皆未達顯著減低等情。

台南地院表示，王男不思循理性方式排解自身情緒，先前已數度以恐嚇方式要求成大職員提供畢業學生個人資料而觸發10次校安通報、2次警局備案，竟再為本案犯行，很要不得；惟念他犯後坦承犯行，兼衡他犯罪動機、目的、手段、犯罪所生危害等一切具體情狀，量處其刑。

台南地院審酌，王男犯後已坦承犯行，並有意願與成大洽談和解，因成大已提出意見書，認無洽談和解必要，顯現其思過誠意，同時，參考該系所意見書提及：「期待被告能持續接受專業醫生的治療，讓生活與工作回到正軌。」