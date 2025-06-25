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桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園一名82歲老翁日前在街頭疑似與人發生衝突，送醫兩日後不幸因腦出血傷重不治。死者家屬在社群平台發文求助，希望有目擊者或行車記錄器影像能協助還原事發經過，為逝者討回公道。

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桃園一名82歲老翁日前在街頭疑似與人發生衝突，送醫兩日後不幸因腦出血傷重不治。圖：讀者提供

據悉，當天一群人在住家前烤肉聚會，老翁則在附近騎機車來回繞行。期間，嫌犯懷疑老翁對他的女友出言不當，心生不滿，上前推擠對方，導致老翁摔倒受傷、頭部流血。警方獲報後趕抵現場，立即協助將老翁送醫，但最終仍因腦出血於兩日後傷重不治。

家屬在臉書社團「桃園爆報(二)」PO文表示，阿公是一位可愛的老人家，每天騎車在家附近到處亂晃，跟熟人相遇，打招呼，日復一日，原以為他可以很長壽，沒想到就這樣走了。而且對方竟聲稱阿公當街露鳥、調戲女生，無奈監視器畫面模糊，除了推人之外其他動作都很模糊，希望能有奇蹟發生。

警方表示，已調閱周邊監視器釐清案情，並將涉案男子與現場相關人員帶回偵辦。全案已報請桃園地檢署指揮偵辦，檢察官完成相驗後，嫌犯經聲押獲准，後續將安排解剖，以釐清確切死因。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園八旬翁遭推倒腦出血亡 家屬PO網求畫面助釐清真相

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